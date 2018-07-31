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31 Temmuz 2018 13:34

Vatandaşlar serinlemek için havuzlara akın etti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar soluğu yüzme havuzlarında aldı.

Vatandaşlar serinlemek için havuzlara akın etti

31 Temmuz 2018 13:34


Kızıltepe ilçesinde sıcak havalardan bunalan vatandaşlar serinlemek için yüzme havuzlarına akın ediyor. Yaşlılar zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmazken gençler yüzme havuzlarına girerek serinliyor. Kızıltepe’deki Aquapark işletmesi Müdürü Özkan Bulut, aşırı sıcaklar nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını dile getirerek, “Sıcaklar arttıkça havuza gelenlerin sayısında da artış yaşanıyor. İşletmemizde sağlık ekibi ve can kurtaranlar görev alıyor. Bu da havuzumuzu güvenli kılıyor. Diyarbakır, Şırnak, Cizre, Silopi, Nusaybin, Midyat, Derik ve Mazıdağı ilçelerinden gelen müşterilerimiz var” dedi.


Havuza giren gençler de, aşırı sıcaklardan bunaldıkları için havuza gelmeyi tercih ettiklerini aktardı.




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