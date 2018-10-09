Vatandaşlardan 'doğalgaz' tepkisi

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir grup vatandaş, doğal gaz borularının havaların serinlemesine rağmen halen döşenmediğini belirterek, söz konusu duruma tepki gösterdi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir grup vatandaş, doğal gaz borularının halen döşenmemesi nedeniyle basın açıklaması yaptı. Doğal gaz firması önünde toplanan vatandaşlar adına açıklamayı okuyan

Rıdvan Sacu, 416 daireli sitenin yüzde 70'inin taşınmış durumda olduğunu kaydederek, firmanın doğal gaz çalışmalarını hızlandırmasını istedi. Firmanın kendilerine, 2018 yılının sonuna kadar doğal gaz hizmetini sunacağını sözünü verdiğini anlatan Sacu, “Bazı komşularımız, ‘Doğal az bağlanacak mı' diye firmaya sorduğunda sorun yaşanmayacağı yönünde yanıt aldı. Ancak maalesef binamızın önüne borular çekilemedi. Sert bir kış bekliyor bizi. Bu talebimizi iletmek için geldik. Site sakinlerinin öğrencileri, yaşlıları ve yeni doğumlar var. 2023 hedefleri olan bir ülkeyiz ama Mardin Merkezde doğal gaz için toplanmış durumdayız. Biz firmayı da çok eleştirel konuşmak istemiyoruz. Kendince nedenleri vardır. El birliği ile gayet çözüm odaklı görüşelim bu sorunumuzu atlatalım istiyoruz. Muhatap buluyoruz yetkililer gerekli açıklamayı yapıyor. Hızlandırılmasını istiyoruz” dedi.

"Belirtilen bölgeye doğal gaz verilecek"

Firmanın Bölge Müdürü Abdurrahman Tuncer ise Mardin genelinde 27 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirterek, ihale şartnamesinde yer alan tüm bölgelerde vatandaşların mağdur olmaması için müteahhit firmanın ve doğal gaz firması çalışanlarının gece gündüz çalışarak doğal gaz bağlama çalışmalarının yapıldığını ifade etti. 2018 yılı sonuna kadar belirtilen bölgeye doğal gaz verileceğini anlatan Tuncer, vatandaşların mağdur olamaması ve kaliteli hizmet verebilmek adına bölge çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.