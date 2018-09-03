Vatandaşların lağım suyu tepkisi

Vatandaşlar, derenin ıslah edilmesini ve lağım suyuna önlem alınmasını istiyor.

Kızıltepe’ye bağlı Dikmen Mahallesi’nden geçen dereye 24 yıldır lağım suyu karışıyor. Söz konusu durum, derenin geçtiği bölgelerde kötü koku yayarken, hastalıklara da davetiye çıkarıyor. Dere yatağının yıllardır ıslah edilmemesi nedeniyle sazlığa döndüğüne dikkat çeken vatandaşlar, önlem alınmasını istedi.

Defalarca belediyeye başvurduklarını anlatan İsmail Karaaslan, her defasında kendilerine sorununun çözüleceğinin söylendiğini ancak şu ana kadar adım atılmadığını ifade etti. Etrafa yayılan kokunun rahatsız edici boyutta olduğuna dikkat çeken Karaaslan, “Köyümüzden geçen bu pis su mikrop saçıyor, çocuklarımız hastalanıyor. 1994 yılından beri bu haldeyiz. Kanalizasyon suyu ve tarımsal kuyulardan gelen sular var. Köy halkı olarak yetkililerin bir an evvel gelip bu dereyi temizlenmesini istiyoruz. Sivrisinekler ve kokudan durulmuyor” dedi.

Dere yakınında evi olan Selahattin Ertaş ise, “Derenin içinde yılanlar ve hayvanlar çıkıyor. Derenin bir an evvel mutlaka temizlenmesi lazım. Derenin ıslah edilmesini istiyoruz” diye konuştu.