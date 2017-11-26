Vatandaşların okuma alışkınlığına katkı sunmak için 5 bin kitap alındı

Alınan kitapların vatandaşların okuma alışkanlığına katkı sunması amacıyla parklarda okutulacağı belirtildi.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulanan proje ile okutulacak kitaplarla hem vatandaşlara okuma alışkanlığının aşılanacağı, hem de vatandaşlarla polisin kaynaşmasının hedeflendiği bildirildi. İlçe emniyet müdürlüğü düzenlediği farklı etkinliklerle halka iç içe olmaya devam ediyor. Ayrıca polis ekipleri tarafından öğrencilere vatan, millet, devlet sevgisi anlatılıp, okul, çevrelerinde madde bağımlısı olan gençlere karşı uyarılar yapılıyor. Bu konuda emniyet mensuplarına yardımcı olmaları için öğrenciler bilgilendirilip irtibat numaraları veriliyor. Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "15 Temmuz’da ülkede yapılan hainliği ve bölücü örgütlerin birliğimizi beraberliğimizi bozmaya çalışarak vatanımızı parçalamak istedikleri anlatılıp, öğrencilerimizin en önemli görevinin okumak olduğu belirtilip, okumayan öğrencilerin kandırılmaya en müsait kişiler olduğu vurgulanıp, okullarına devam edip, üniversite bitirerek bu vatana hizmet etmeleri konuları işlenmeye devam ediyor" denildi.