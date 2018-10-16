İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yakıt almak isterken yavaşlayan araca arkadan gelen başka bir araç çarptı

Mardin’in Artuklu ilçesi Yalım Mahallesinde bulunan akaryakıt istasyonuna girmek için yolda duran araca, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesi Yalım Mahallesinde bulunan akaryakıt istasyonuna girmek için yolda duran araca, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında her iki aracın sürücüsü yaralandı.


Artuklu ilçesi Yalım Mahallesinde yakıt almak için akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan bir araca arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kaza anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Leyla Tayfur idaresindeki 21 BF 251 plakalı otomobil akaryakıt istasyonuna girmeye çalışırken, Fatih Kabak idaresindeki 47 DB 562 plakalı hafif ticari araç, istasyona girmeye çalışan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç sürücüsü hafif yaralanırken araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anı ise akaryakıt istasyonu güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.