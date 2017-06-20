Yaman, Dargeçit’te ziyaretlerde bulundu

Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın eşi avukat Gülseren Yaman, Dargeçit’te hastane ve evlere gerçekleştirdiği ziyaretlerde kadınların ve çocukların sorunlarını dinledi. İlk ziyaretini Devlet Hastanesine gerçekleştiren Yaman’a, Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Yeşiltaş’ın eşi Esra Yeşiltaş eşlik etti. Başhekim Dr. Şehmus Ertekin ve hastane yönetimi tarafından karşılanan Yaman, tedavi olan vatandaşları ziyaret edip, karanfil vererek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yaman, daha sonra, ev ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.