Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 10:19

Yaman, Dargeçit’te ziyaretlerde bulundu

Mardin Valisi Mustafa Yaman’ın eşi avukat Gülseren Yaman, Dargeçit ilçesindeki kadın ve çocukları ziyaret etti.

Yaman, Dargeçit’te ziyaretlerde bulundu

20 Haziran 2017 10:19


Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın eşi avukat Gülseren Yaman, Dargeçit’te hastane ve evlere gerçekleştirdiği ziyaretlerde kadınların ve çocukların sorunlarını dinledi. İlk ziyaretini Devlet Hastanesine gerçekleştiren Yaman’a, Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Yeşiltaş’ın eşi Esra Yeşiltaş eşlik etti. Başhekim Dr. Şehmus Ertekin ve hastane yönetimi tarafından karşılanan Yaman, tedavi olan vatandaşları ziyaret edip, karanfil vererek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Yaman, daha sonra, ev ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
MARDİN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:44
  • Güneş :04:50
  • Öğle :12:29
  • İkindi :16:22
  • Akşam :19:49
  • Yatsı :21:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!