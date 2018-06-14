Yaman muhtarlarla bir araya geldi

Müftülük toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İl Müftüsü İsmail Çiçek, daire başkanları, Kızıltepe ilçesi merkez ve kırsala bağlı mahalle muhtarları katıldı.

2017 yılında muhtarlardan aldıkları desteklerle güzel işlere imza attıklarını belirten Yaman, “2017 yılın ve 2018 yılı ortalarına doğru sizden aldığımız desteklerle güzel ve hayırlı işlere imza attık. Taziye evleri, yolların asfaltlanması, çocuk oyun alanları, çiftçiye olan destekler, kadınlara yönelik çalışmalar, al yapı çalışmaları, gençlere yönelik çalışmalar gibi birçok alanda ilçelerimizde yatırımlarımız oldu. Bu hizmetlerimiz sürekli halde devam edecek” dedi.

2017 yılında 1 milyar 300 milyonluk yatırım yaptıklarını anlatan Yaman, “Onu bir kısmını kendi bütçemiz de diğerini de diğer devlet kurumları ile birlikte yaptık. Yine 2017 yılı içerisinde bin 100 kilometre sıcak asfalt 650 kilometre sati kaplama olmak üzere bin 750 kilometre yol asfaltladık. Bu yapılan çalışmalar vatandaşlarımızın daha rahat bir yaşam sürmeleri için. Kızıltepe ve Yeşilli ilçelerine devasa iki atık su arıtma tesisi yaptık. 2018 yılında bu çalışmalarımız 10 ilçemizde hızla devam edecek. Bizler, göreve geldiğimiz günden beridir bu şehri birlikte yöneteceğimizi söylemiştik şimdi de öyle yapıyoruz. Sizin istek ve önerileriniz çerçevesinde projelerimizi hayata geçiriyoruz. Yapılan çalışmalar bu şehrin çocukları, gençleri, kadınları ve engellileri için. Onlar mutlu ve güler yüzlü olursa biz mutlu ve bahtiyar oluruz” diye konuştu.

“Vatandaşlar güven içerisinde oylarını kullanacaklar”

İki bayramı art arda birlikte yaşayacaklarını kaydeden Yaman, “Birincisi Ramazan Bayramı ikincisi ise demokrasilerin bayramı olan seçim. Seçimler demokrasilerin bayramıdır. Bu konuda bölgenin en huzurlu illerinden bir tanesiyiz. El birliği ile bir buçuk yıl içerisinde Mardin’i gerçekten huzurlu bir şehir haline getirdik. Bu devam edecek inşallah. Seçimlerde hiçbir sıkıntının oluşmasına izin vermeyeceğiz. Vatandaşın bu seçimde iradesini sandığa yansıtması için tüm tedbirleri aldık” ifadelerinde bulundu.