Yaman ve Saçal ailelerinin mutlu günü

Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın kızı Kaymakam Elif Nur Yaman, Burak Saçal ile evlendi.

Ankara Vilayetler Evinde yapılan nikah törenine Mardinliler ile birlikte bakanlar ve çok sayıda üst düzey bürokratlar katıldı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve eşi Gülseren Yaman Sakarya'nın Karapürçek İlçe Kaymakamı olan kızları Elif Nur Yaman ile Ankaralı Mehmet ve Ayfer Saçal'ın oğlu Kamu İhale Kurumunda görevli Burak Saçal, Ankara Gölbaşı Vilayetler Evinde yapılan sade bir nikah töreni ile dünya evine girdi. Kokteylli sade nikah törenine Mardin'den kalabalık bir gurup katıldı. Genç çiftin nikahını Mardin Yeşilli İlçe Belediye Başkanı Hayrettin Demir kıydı. Nikah şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, Abdulkadir Aksu, YSK Başkanı Sadi Güven, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alpaslan Bayraktar yaptı.

Vilayetler evinde gerçekleştirilen nikah törenine, siyasetçiler, üst düzey yöneticiler, vali ve kaymakamlar, sanayici ve iş adamları katıldı. Salon davetlilerle doldu taştı. Aile ve Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayar, eski AK Parti Mardin Milletvekili ve MKYK üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti eski Mardin Milletvekili Mustafa Tuğmaner, Halit Demir, Abdurrahim Akdağ, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Mardin'deki kurum müdürleri TÜGVA Midyat İlçe Temsilcisi Zeki Çiçek, Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyon Başkanı Mehmet Çelik, Onur Kurulu Başkanı Adnan Avuka, Mezopotamya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemil Aydoğan, Yaman ve Saçal ailelerinin yakınları ve dostları katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu evlilik cüzdanını geline verdi

Nikahın kıyılmasının ardından, nikah şahitliği yapan İçişleri eski Bakanları Muammer Güler ve Abdulkadir Aksu genç çifte hayırlı olsun dileklerinde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aile yapısı içinde annenin farklı bir yeri olduğuna dikkat çekerek, inanç noktasında da cennetin annenin ayakları altında olduğunu hatırlatıp, evlilik cüzdanını gelin Elif Nur Yaman'a verdi. Soylu “Kızımız, kaymakamımız Elif Nur ile oğlumuz Burak'ın nikah törenlerindeki mutluluklarının bir ömür sürmesini temenni ediyorum. Siz birbirinizi severek evleniyorsunuz. Birbiriniz ne kadar severseniz, sizleri büyüten, emek veren anne ve babalarınızı daha çok sevmenizi tavsiye ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk sözünü unutmayın. Yetiştireceğiniz evlatlar vatanına ülkesine hayırlı ve yararlı olsun” dedi.

Davetlilerin, genç çift ile hatıra fotoğrafı çektirmelerinin ardından nikah töreni sona erdi.