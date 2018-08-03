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03 Ağustos 2018 13:51

Yangın mahalleliyi korkuttu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.

Yangın mahalleliyi korkuttu

03 Ağustos 2018 13:51


Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi 247’nci Sokak’ta, Feyat Dağdelen’e ait evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döküktü. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen yaşlı bir adamın tek kaldığı evde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çocukları Aksaray’a mevsimlik işçi olarak giden yaşlı adamın kaldığı evde aniden alevler yükseldi. Kızıltepe itfaiyesine bağlı ekipler, yangını büyümeden söndürmek için büyük çaba gösterdi. İtfaiye erleri ile birlikte balkondan eve giren mahalleliler, yangına müdahale etti. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.




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