Yavru köpeği tüfekle vuran şahıs yakalandı

HAYTAP İl Temsilcisi Veysel Öğdür, şahsa vicdanları rahatlatan bir ceza verilmesini istedi.

Edinilen bilgilere göre, Mazıdağı ilçesi Ömürlü köyünde bir vatandaş, önceki gün Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini arayarak, yaralı bir yavru köpek bulduğunu belirtti. Vatandaşın ihbarı üzerine ekipler, köye gelerek yavru köpeği teslim aldı. Yapılan incelemede, 2 aylık yavru köpeğin av tüfeğiyle vurulduğu tespit edildi. Olay yerinde uzun süre kaldığı için kurtlanan köpek, Rehabilitasyon Merkezinde yapılan müdahalenin ardından İstanbul’a sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışma çerçevesinde ise olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen zanlı İ.A. bugün gözaltına alındı. İ.A., ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Görevlisi ve HAYTAP İl Temsilcisi Veysel Öğdür, hayvana ilk müdahaleyi Mardin’de yaptıklarını belirterek, “İhbar geldiği zaman yönlendirme yapıldı. Acele vaka konumuna geldi. Arkadaşlarımız aldığı zaman hemen röntgene aldık. Yaralarında kurtlanma vardı. Açık kırıkları vardı. Röntgende saçmalar vardı zaten. Ateşli bir silahla vurulmuş. Adli süreç için gerekli yerlere bilgi verdik. Sonra adli süreç başlatıldı. Veteriner hekimlerimiz Nurettin Bozdağ ve Mehmet Ali Akın ilk müdahalede bulunup, kırıklarına baktılar. Hocalarımız sevkinin uygun olacağını söyledi. Hocalarımız durumunda karar kılınca sevkine karar verilmesi üzerine İstanbul ile irtibata geçtik. Kargo uçak ile İstanbul’a gidiş masraflarını Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanvekilimiz Mustafa Yaman belediyenin karşılayacağını söyledi. 18.30’da kargo uçağı ile İstanbul’a sevkini gerçekleştirdik. Orada karşılandı, veteriner tıp merkezine gitti. Orada Prof. Dr. Kemal Altunatmaz hemen ilgilendi. Enfeksiyonu çok yoğun olduğu için pek müdahale edilebilecek durumda değil. Öncelik enfeksiyonu azaltmak. Enfeksiyonu azalttıktan sonra ön ayaklarından umutlular ama arka ayakları içinde bütün ayaklarını sağlam basa bilmesi için bütün arkadaşlar seferber olmuş durumdalar” dedi.

“Verilecek ceza vicdanları rahatlatmalı”

Yavru köpek ile ilgili gelişmeleri sürekli takip ettiklerini dile getiren Öğdür, “Bu durumun izahı yok. Yavru bir bebek. Bizi en çok etkileyen gözünde gözyaşı vardı. Biz yaranın durumuna göre değerlendirdik. 2-3 günlük bir konu olduğunu düşünüyoruz yara kurtlanmış. Onun çektiği acılar tarif edilemez ve acının tarifi yok. İlçe Jandarma Komutanlığının başlatmış olduğu operasyon çok yerinde. O hayvanın çektiği acı cezasız kalmamalı, para cezası olmamalı ve vicdanları rahatlatacak bir ceza almalı” diye konuştu.