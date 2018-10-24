Yavru Tema öğrencilerinin çevre duyarlılığı

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu Yavru TEMA öğrencileri, Okul Müdürü Ekrem Turan, okulun Çevre Koruma Kulübü ve TEMA danışman öğretmeni Mualla Arpağ rehberliğinde Meydanbaşı mevkisindeki sokakların çevre temizliğini yaptı.

Minik çevreciler, yıllardır Meydanbaşı Çocuk Parkı ve civarındaki sokakların çevre temizliğini yapan, duyarlı çevreci minikler, rutin olarak ayda bir komşu çocuk parkının temizliğini yapıyor. Çocuk parkı temizliğine giden minik çevreciler, parkta çalışma olduğunu görünce, geçtikleri sokağın temizliğini yaptı. Minik çocukları ellerinde çöp poşetleri ile temizlik yaptığını gören mahalle sakinleri minik TEMA'cıları hayranlıkla izledi.