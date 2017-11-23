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23 Kasım 2017 11:39

Yerel ve ulusal basın temsilcileri Mardin’de buluşuyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MUSİAD) Mardin Şube Başkanlığı ulusal ve yerel basının temsilcileri ile 24-25 Kasım’da Mardin’de bir araya gelecek.

Yerel ve ulusal basın temsilcileri Mardin’de buluşuyor

23 Kasım 2017 11:39

Yerel basının sorunlarının ve geleceğe yönelik çalışmalarının ele alınacağı programda "Yerel Medyada Dönüşüm ve Yeni Arayışlar" temasıyla Mardin’e ülke genelinden yüzlerce gazetecinin katılacağı ve sorun ile çözüm önerilerini konuşacağı belirtildi. 24-25 Kasım’da gerçekleştirilecek olan program hakkında açıklamalarda bulunan MUSİAD Mardin Şube Başkanı Nurettin Kasap, 15 iş sektöründe bulunan kollarından birinin basın, yayın ve medya kolu olduğunu söyledi. Kasap, "Her sektör kolu alanında aylık çalışmalar yapmaktadır. Bu ay da basın yayın kolumuzun çalışmasını “Yerel Medyada Dönüşüm ve Yeni Arayışlar” konu başlığı ile yerel medyanın kendini geliştirebilmesi, sorunlarının çözümlenmesi için hoşgörü ve kardeşlik şehrimiz Mardin’de bir araya geleceğiz” dedi.


Her sektör kolunun ülke ile alakalı bir konuyu ele alarak daha iyi ve güzeli işler yapabilmek için çalıştığını söyleyen Nurettin Kasap; “Bu ayda yerel medyanın çalışmalarını ve projelerini sorunlarını gündemimize aldık. Türkiye geneli yerel ve ulusal basın mensupları ile birlikte Mardin’de bir çalışma düzenledik. 25 Kasım günü Mardin’de bulunacak gazeteciler ile yerel medyanın sorunları, yerel medyanın güçlenmesi ve tüm bunların yanında Mardin’i yerel ve ulusal medya mensuplarına tanıtmayı da hedefliyoruz” diye konuştu.


Türkiye’nin çeşitli illerinden 24 Kasım günü Mardin’e gelecek olan gazeteciler programın ilk günü Mardin’de şehir turu yapacak. Gazeteciler ardından programda sorun ve çözüm önerilerini tartışacak.




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