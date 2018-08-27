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27 Ağustos 2018 17:17

Yeşilay bağımlılıklara savaş açtı

Mardin İl Müftülüğü ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mardin Şubesi’nin imzaladığı protokol ile camilerde düzenlenen Kuran kurslarında eğitim gören öğrenciler bağımlılıklardan uzak ve sağlıklı bir yaşam için eğitim görüyor.

Yeşilay bağımlılıklara savaş açtı

27 Ağustos 2018 17:17


Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mardin Şubesi, 2018 yılı yaz döneminde Kuran eğitimi alan yüzlerce öğrenciye imzalanan protokol uyarınca bağımlılıklardan ve zararlı alışkanlıklardan uzak, temiz hava ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek için camilerde düzenlenen Kuran kurslarında seminer düzenliyor. Seminerler Yeşilay Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu ve Yeşilay Üyesi ve elçisi Sedef Gülay Dağ tarafından veriliyor. Toplumun her kesimi için ayrı seminerler düzenlediklerini belirten Şube Başkanı Günlüoğlu, “Yeşilay olarak çalışmalarımızı insan onurunu temel alarak sağlıyoruz. Amacımız bağımlılıklardan uzak bir gençlik, camilerimizde gençlerimiz ile birlikte bulunmaktan memnunuz, inşallah gelecek nesil bağımlılıklardan ve kötü alışkanlıklardan uzak olacak, bunda da Yeşilay ve şahsım adına 1 gencimizi bile kurtarsak mutlu oluyoruz, geleceğimizi kurtarıyoruz” dedi.



Ekranlara günlük 30 dakika ayrılmalı


Yeşilay gönüllü eğitmeni Sedef Gülay Dağ ise ailelere seslenerek, “Ekranı, tablet bilgisayarları çocuklarımız kontrollü kullansınlar. Süre tek seferde 15 dakikayı geçmemeli. Günlük toplam kullanım 30 dakika olmalı. İçerik ne olursa olsun mutlaka birlikte seyredilmelidir” diye konuştu.




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