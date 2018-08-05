Yeşilay Mardin’den teknolojik bağımlılık uyarısı

AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu toplantısına davet üzerine katılan Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu, katılımcı üyeleri, “Sağlıklı yaşam, zararlı alışkanlıklar ve teknolojik bağımlılıklar” konusunda bilgilendirdi. Özellikle, sağlıklı yaşam, teknoloji bağımlılığı, sigara, alkol, kumar, uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılığı konusunda uyarıda bulunan Günlüoğlu, bağımlılıkların gerçekten bir dünya sorunu olduğunu, özellikle gençlerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini, Yeşilay Cemiyeti olarak da bu mücadeleye samimiyetle devam edeceklerini belirtti.

“Her bağımlılık bir beyin hastalığıdır, tedavisi gerekir”

Toplantının başkanlığını yürüten AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan ise, “Başkanımız Lütfü Günlüoğlu, davetimize icabet ederek, gençlerimizin ihtiyaç duyduğu çok önemli konulara değindi. Burada konuşulanlardan herkesin istifade ettiğini söyleyebilirim. Bundan böyle de başkanımızı zaman zaman misafir edeceğiz. Kendisinin deneyimlerinden yararlanacağız. Bizler AK Parti’de görev yapan gençleriz ve AK Parti mensuplarıyız. Anlatılan zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıklar hepimizi ilgilendirmektedir. Bu nedenle bu tür toplantıları düzenleyerek gerektiğinde başka konularda da işi bilen ağabeylerimizi misafir edeceğiz. Gerçekten bağımlılıkların birer hastalık olduğunu, mücadele edilmesi gerektiğini, bütün dünyanın sorunu olduğunu öğrendik” dedi.