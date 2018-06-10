Yeşilli Kiraz Festivali coşkuyla gerçekleşti

’sü düzenlenen ve yüzlerce kanaldan canlı yayınlanan kiraz festivali coşkuyla gerçekleşti. Çorum ve Yeşilli belediyelerinin "Kardeşlik İftarı" ile başlayan festivalde, binlerce vatandaş orucunu açtı, 200 kiraz üreticisi en güzel kiraz yarışına katıldı. Festivalde kirazları en güzel seçilen üreticiler altın ile ödüllendirilirken, festivalin açılış konuşmalarında 24 Haziran seçimlerinde huzurun ve istikrarın devamı için AK Parti’nin kalesi olan ilçelerden biri olan Yeşilli’den fire vermeden oy çıkacağı ifade edildi.

’sü düzenlenen Yeşilli Kiraz Festivali Belediye Başkanı Hayrettin Demir’in ev sahipliğinde Cumhuriyet Meydanı’nda binlerce kişinin festivale katılımı ile gerçekleşti. Festivalde TGRT ana habere canlı bağlantı yapılırken, İhlas Haber Ajansı ile canlı yayın yapılarak onlarca kanalda festival canlı verildi. Festival, Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyesi Zeynep Alkış, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri ve binlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleşti. En güzel kiraz yarışmasının da düzenlendiği festivalde dereceye giren kiraz sahipleri ödüllerini Mardin protokolünden aldı. İlahi konserleri, Hacivat Karagöz oyunu, semazen ekibi ve sanatçıların yer aldığı festivale 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri damga vurdu.

“Kandil Kayyumunu da gördük, Ankara Kayyumunu da”

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir yaptığı konuşmada, "Seçimle göreve gelen Kandil kayyumlarını da gördük, Ankara’dan ilimize görevlendirilen valimizi de. Kandil kayyumu hangi yolu asfaltladı" diyerek tepkisini gösterdi. Demir, "Mardin’e Ankara tarafından görevlendirilen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanının yaptıklarını görüyoruz. Asfaltsız köy yolumuz neredeyse kalmadı. Vatandaş bunları biliyor, Yeşilli bunları biliyor. AK Parti’ye yüzde 80 oy çıkan ilçemizde bu seçim inşallah fire vermeden oy çıkacak” diye konuştu.

“Bu seçim sen ben meselesi değil”

Kandil’e ve terör örgütlerine konuşmasında sert mesajlar veren Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, “Çelik yürek Recep Tayyip Erdoğan giderse Türkiye’nin istikbal ve istikrarı ağır yara alacak. Allah’ın izni ile 24 Haziran akşamı bu millet onlara çok güzel bir cevap verecek. Bir mesajım var bazı kardeşlerimiz diyor ki benin şuyum buyum olmamış diyor. Bu mesele sen ben meselesi değil bu mesele Türkiye Cumhuriyetini yıkma meselesidir. Oylarımızı böldürürsek Allah korusun Suriye’nin durumuna düşeceğiz” diyerek Yeşilli seçmenlerine seslendi.

“AK Parti seni hendek belasından kurtarmış”

Bazı seçmenlerin ’ben Reis’e oy vereceğim de AK Parti’ye vermeyeceğim’ demesini de eleştiren Demir, "Başka partilere verdiğin senin o güzel oyun Kandil’e yarayacak Kandil’e. AK Parti bana ne yapmış deme. AK Parti seni hendek belasından kurtarmış. AK Parti bu meydanların canlanması için bütün imkanlarını seferber etmiş" dedi.

“Size oy veren insanların başlarını belaya soktunuz”

"Karşımızda Kandil’in partisi olan HDP var" diyen Başkan Demir, “Bu Kandilin partisi HDP var ya Mardin Büyükşehir Belediyesini 3 sene idare etti. Ne dedi bize yerinde yönetim istiyorum dedi. Sen Cizre’yi, Mazidağı’nı, Nusaybin’i, Kızıltepeyi yönetmedin mi kardeşim? Mazidağı’nın, Derik’in kaç köyüne asfalt götürdün? Size oy veren insanların başını belaya sokmak için geldiniz. Onları terörle tanıştırdınız. Siz Nusaybin, Cizre’yi kanlı sokaklar haline getirdiniz. AK Parti dedi ki bu Kürt benim kardeşim. Biz bölünmedik ve bölünmeyeceğiz. Kandil’in kayyumu ile Ankara’nın kayyumu arasındaki farkı görmeyecek kadar nankör insanlar varsa onlara söyleyecek bir şey yok” diye konuştu.

Başkan Demir ilçede yapılan alt yapı çalışmalara da değinerek, "Kısa sürede çalışmalar tamamlanacak, her cefanın bir sefası var. Bu cefanın da sefası çalışmalar tamamlanınca ortaya çıkacak. Kentsel dönüşümü ilçemizde yapacağız" dedi.

“Coğrafyamız adına çok önemli bir viraj”

AK Parti MKYK Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış da, AK Parti hükümetlerinin bu bölgeye çok önemli hizmetler yaptığına dikkati çekerek, “Hizmetlerin sürmesi için önemli bir seçime doğru gidiyoruz. 24 Haziran devletin bekası için önemli. Bu seçim hem ülkemiz hem coğrafyamız adına çok önemli bir viraj. Eğer 24 Haziran’ı başarı ile tamamlarsak AK Parti hükümetinin bundan sonra yapacağı icraatlar başarıyla devam edecek. Ülkemizin bekası da, bütün dış güç ve üst akıllara cevap vermiş olacak. 16 yıl önceyi hatırlayarak geleceğimizi ona göre inşa edelim” dedi.

“Yatırımlar hızla sürecek”

Mardin Valisi Mustafa Yaman ise geçmişte 8 Haziran’da Midyat’ta terör saldırısı olduğu için morallerin bozuk olduğuna dikkat çekerek, “O zaman herkesin morali bozuktu, kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Çünkü Midyat’ta terör saldırısı nedeniyle şehitlerimiz vardı. O zaman, ’merak etmeyin bu terör belasından kurtulacağız’ demiştik. Cumhurbaşkanımız önderliğinde, hükümetimizin kararlı tutumuyla idari amirler, güvenlik güçleri ve Mardinliler, bu terör belasını hep birlikte yendik. Şu anda Nusaybin, Artuklu, Savur, Dargeçit bütün Mardin artık bir huzur limanı haline geldi. Artık hepimizin yüzü gülüyor, bu huzur bayramının böyle devam etmesini arzu ediyoruz. 16 Kasım’da verilen yerel yönetim görevini de en iyi şekilde yapmanın gayreti içindeyiz. Hem huzur hem de yerel hizmetler artarak sürecek” şeklinde konuştu.

Festivalde 200 çiftçinin katılımı ile "En güzel kiraz" yarışmasında finale kalan 44 kiraz üreticisinin meyveleri jüri tarafından değerlendirmeye alındı. Değerlendirme sonucu birinci Şeyhmus Erdoğan, ikinci Mashar Özdemir ve üçüncü Özcan Bulut’a altın ve çeşitli ödüller verildi. Ödül töreni sonrası konser etkinlikleri ile festival son buldu.