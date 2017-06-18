Yeşilli Kiraz Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Katılımcıların doyumsuz anlar yaşadığı festivalde konuşan Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, “Biz bayrağımıza, toprağımıza sevdalı olduğumuzu söylüyoruz. Bu deyimden bazı insanlar rahatsız oluyor. Varsın rahatsız olsunlar” dedi.

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Yeşilli Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca, Çorum Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle, "13. Uluslararası Kiraz Festivali" düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu. Festivale, AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, Yeşilli Kaymakamı Ömer Bilgin, İlçe Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer İzcan, kent protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Festival, Çorum Belediyesi ile Yeşilli Belediyesinin organize ettiği “Kardeşlik iftarı” ile başladı. Programa katılan binlerce kişi, hep birlikte iftar açarak, Türkiye birlik ve bütünlüğü için dua etti. Dünya Kur’an-ı Kerim okuma birincisi Tayfur Sönmez’in Kur’an ziyafeti yaşattığı festivalde sahne alan ilahi sanatçısı Celaleddin Ada, dinleyenleri mest etti. Semazen gösterisinin de yapıldığı festivalde, 90 çocuğun toplu sünnet merasimi gerçekleştirildi. Merasimde, çocukların kirveleri olan Mardin Valisi Mustafa Yaman ve kent protokolü, çocukları kucaklarında taşıyarak, renkli kareler oluşturdu.

“Biz inadına beraber olacağız”

Festivalde konuşan Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, geçen ve önceki yıl Mardin’de olan gerginlik ve endişenin coşkuya dönüştüğünü belirterek, “Bunun için Allah’a şükrediyorum. Güneydoğu’nun bu ilçesinde birlik, beraberlik, kardeşlik ve vatan sevdası konuşuluyor. Eğilmeden, bükülmeden dik duran dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’a saygı ve sevgi gönderiyoruz. Bütün alçaklar bilsin ki, 15 Temmuz’da yaptıkları kalkışma bize vız geldi. 50 kere gelseler o alçak haçlılar, o Kandil’deki alçaklar, Mezopotamya ovasını, Konya ovasından ayıramayacak. Biz biriz, beraberiz. Mardin, Halep gibi olmayacak. Mardin’deki kardeşim dağılmanın, bölünmenin ne kadar acı olduğunu Halep’te, Şam’da gördü. Biz inadına bir ve beraber kalacağız” dedi.

“Programı sabote etmek istediler”

Festivalde dağıttıkları kirazların tamamının ilçenin köylerinden geldiğine dikkat çeken Demir, “Bir yerel gazete, bu kirazın Elazığ’dan getirildiğine ilişkin yalan haber yazıyor. Bu gazeteyi de kimin provoke ettiğini çok iyi biliyorum. Burada çok alçak bir haber yapıyor. Bu insanlara da saygısızlık yapılıyor. Bir alçak haber bu festivalde 861 bin TL harcadığımızı söylüyor. Bu festivalde Çorum Belediyesinin katkısı var, Kültür Bakanlığının katkısı var ama bakanlıktan henüz ödeme gelmemiştir. Ama bu haberin kimin yaptığını, yaptırdığını da biliyorum. Biz bayrağımıza, bu topraklara sevdalı olduğumuzu söylüyoruz. Bu deyimden bazı insanlar rahatsız oluyor. Varsın rahatsız olsunlar” diye konuştu.

“Vatandaşı sırtımda taşırım”

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman ise Yeşilli kirazının, Akşehir kirazından güzel olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

“Bilginiz gibi ben ilk valiliğimi Tunceli’de yaptım. 2007 yılında Tunceli’ye gittiğimde terörle ilgili verilen brifingde, ‘Senede 148 terör olayı var’ demişlerdi. Hep beraber bu olayları önleyeceğimizi söyledim. 2008 yılında 90’a düştü 2009 yılında ben oradan ayrılırken 6 olay olmuştu. Şehir o kadar güvenliydi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o dönem başbakanımızdı. Hayati Yazıcı bey de vakfa bakan bakanımızdı. Ben o zaman dedim ki, ‘Devlet, millet işbirliği içinde hizmet yapalım. İstismarı ortadan kaldıralım. Biz zaten vakıftan insanlara yardım yapıyoruz ama bu insanların evinde eşya yok. Eşya alalım sonra yardımları yapalım.’ Bir hükümet projesiydi bu. Batman, Diyarbakır Siirt’te bu proje uygulandı. Bu nedenle, kamuoyunda ‘buzdolapçı’ vali olarak biliniyorum. Büyük bir istismarı ortadan kaldırdığımız için rahatsız olanlar oldu. Seçim öncesinde malum medya, ‘AK Partiye oy istemek için buzdolabı dağıtıyor’ demişti. Halbuki öyle değildi. Bir istismarı ortadan kaldırmak içindi. O zaman bir kısım medyanın lincine rağmen halkımızın desteği ile hizmete devam ettik. Millet devlet işbirliğini sağladık. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim, ben o çalışmamdan dolayı 7,5 ay ceza aldım. Hizmet yapmaktan geri durmadım. Doğru bildiğim hiçbir şeyden vazgeçmedim. Hiçbir zaman boynumu eğmedim. Eğmeyeceğim. Bunu dağdaki de, bağdaki de bilir. Ben vatandaşı sırtımda taşırım, örgüte örgüt muamelesi yaparım. Ben Mardin’de olmaktan görev yapmaktan son derece mutluyum.”

En güzel kiraz yarışması

Konuşmaların ardından festivalde “En güzel kiraz” yarışması yapıldı. 200 çiftçinin katıldığı yarışmada, finale kalan 20 üreticinin kirazları jüri tarafından değerlendirmeye alındı. Yarışmada, Şeyhmus Erdoğan birinci, Hamit Oral ikinci, Mashar Özdemir üçüncü ve Nasiha Mengen döndüncü oldu. Dereceye giren üreticilere çeşitli ödüller verildi.