Yeşilli merkez ilçe olma yolunda

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, belediye çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, ilçenin yeraltı kanalizasyon, atık suyu ve içme borularını yenilediklerini ifade ederek, “Uzun süren tozlu ve çamurlu yol çilemize inşallah son veriyor ilçenin tamamını giriş çıkış yolları dahil güçlendirilmiş son sistem beton asfalt çalışmasıyla yeniliyoruz. Adı gibi yeşil olsun diye açtığımız ve genişlettiğimiz yolların tamamına ağaçlandırma, aydınlatma ve yeşil alanla önem verdik bu konuda daha çok ağaç ve yeşillendirme çalışmalarımıza önem vereceğiz. Kentsel dönüşüm için halkımız şunu bilsin ve idrak etsin ki adı gibi geri adım dönüşü olmayan mutlak surette bu ilçeyi modern bir şehir, sosyal bir yaşantı ve ekonomi anlamda halkımızı zengin kılacak Mardin’e merkez ilçe olma yolunda örnek bir başkentlik yapacak bir hale getirilecektir” dedi.

“Su sorununu gidereceğiz”

Demir, Gül ve Tepe mahallelerinde gerçekleşecek olan yeni planlarını meydan sonrası saat kulesi istikameti ve bahçe başında devam ettirme hedefinde olduklarını aktararak, “Halkımızın yıllardır mustarip olduğu duraklarda ve özellikle yol kenarlarında kışın soğuğunda yazın kavurucu sıcağında araç bekleme çilesine son verecek ve merkez ilçe olmayla beraber toplu taşıt ulaşımına geçilecektir. İlçemizde büyük sıkıntılara ve zorluklara maruz kalmış olan su içme problemi için aylardır gece gündüz su işlerinin belediyemizin yetkisi dışında ve alakası olmadığı halde MARSU ve Büyükşehir’in yetkilerine ait olduğu halde hem bürokratik takip hem fiziki ve hem de araçlarımızla halkımıza tonlarca sutaşıma seferberliğini üstlendik; fakat ne hikmetse eleştiri derdine düşmüş kardeşlerimiz hala hedef oklarını bize yöneltiyorlar. Lakin inşallah gerek Koyunlu’dan gelen hat ve Rıssi’ndeki boru sıkıntısı ve beyaz su çalışmalarımızı gerçekleştirecek ve halkımızın su sorunu gidermiş olacağız” diye konuştu.

“Tüm ilçeye doğalgaz kazandırılacak”

Demir, Mardin’de ilk doğal gazı ilçesine kazandıran ve kısmen de olsa yer altı boru hattını döşeyen yönetim ve ilçenin kendileri olduklarını kaydederek, “Biz olduk halkımız şu an emin olsun ki doğalgazın gidemediği ev ve mahalle kalmayacak. Bütün Yeşilli ilçemize mutlak surete doğalgazı kazandıracak ve evlerimize kışın soğuğunda sıcak ve yaşanacak bir ortam olmakla beraber kış ve soba derdini bahanesiyle Mardin ve büyükşehirlere göçünde önüne büyük ölçüde geçilmiş olacak. Soba ve tüp derdine son verilecektir. Geçmiş yönetimin üstesinden gelemediği ve ağaç katliamı projesi diye adlandırılmış olan yeşil vadi için büyük ölçüde ağaç diktik. Halkımızın topraklı arazilerine beton duvarlar örmekle beraber bütün çabamızı ortaya koyduk. Yeşil vadiyi kaderine mahkum bırakamayız bu konudaki hem fikir olduğumuz etüt çalışmalarımızı devlet ve belediye nezdinde takip etmeye devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.