Yeşilli şantiye alanına döndü

Belediye Başkanı Hayrettin Demir, şantiye görünüme dönüşen ilçede vatandaşın rahatsızlığının farkında olduğunu belirterek, “Cefa çekmeden sefa sürülmez geleceğe yatırım yapıyoruz” dedi.

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, ilçede başlattıkları altyapı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yola bir hedefle çıktıklarını belirten Demir, “Hedefimiz, bu şehrin altını üstüne getirip değişimini ve dönüşümünü sağlamak. Bu ilçeyi yeniden imar ve inşa etmek. Şu anda ilçemizin 4 köşesinde başlamak kaydı ile ilçenin alt ve üstyapısı modern, yaşanabilir şehirde olması ve günlük hayatta hak ettiği yaşamı onlara yaşatmak için birçok hedef ve proje ile sahadayız” diye konuştu.

“50 yıllık altyapı hazırlanıyor”

Söylem ve projelerle halkın karşısına çıktığını, bugün de o söylemleri ve projeleri hayata geçirmenin zamanı içerisinde olduklarını Başkan Demir, “Şu anda ilçemizde ciddi bir altyapı çalışması var. Elli yıllık bir altyapıyı karşılayacak şekilde içme suyu, yağmur suyu kanalizasyon suyu doğalgaz çalışmaları, telefon ve elektrik kabloları çalışmalarının yer altına alınması konusunda ciddi bir çalışma var. Bu çalışmalar nimettir. Fakat bu nimetin vatandaşın ayağına ulaşabilmesi, amacına ve hedefine ulaşabilmesi için bir stresten, bir riskten geçmek lazım. Bir cefadan geçmek lazım. Cefadan geçmeden, sefaya geçmek mümkün değil. Şu an halkımız o cefanın içindedir. O stresin içindedir. O sıkıntının içindedir. Ama Allah’ın izni ile çok yakın zaman içinde altyapıyı bitirmeye doğru gidiyoruz. Altyapımız bittiği zaman yakın bir zaman içinde üst yapının asfaltlama çalışmalarına başlıyoruz. İlçemizde asfaltlanmayan tek bir köşe kalmayacak” ifadelerinde bulundu.

“Hem değiştireceğiz, hem dönüştüreceğiz”

Şu anda bir yandan altyapı çalışmasını yaparken, diğer yandan da üstyapı çalışması içinde düğmeye bastıklarını dile getiren Demir, şunları kaydetti:

“İlçemize kazandırdığımızı yeni halı sahalarla ilçemize kazandırdığımız yeni eğitim yuvaları ile okulları ile ilçemize kazandırdığımız gençlik merkezleri, parkları, meydanları, geniş duble yolları ve bununla beraber kentsel dönüşüm projesi ile kentsel dönüşüm projesini son dakika ve son noktaya getirdik. Yakın zaman içinde yerinde dönüşümle bu ilçeyi layık olduğu şekilde dönüştüreceğiz. Hem değiştireceğiz, hem dönüştüreceğiz.”

“Kentsel dönüşüm son nokta”

Kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm yıkım çalışmalarına bir an evvel başlamak için neredeyse her gün Ankara, Diyarbakır, Mardin hattında mesai harcadığını anlatan Demir, şunları söyledi:

“En kısa zamanda başlıyoruz. O son nokta ve hedefimiz olacak. Yakın zaman içinde inşallah sosyal ve kültürel alanda ilçemizin nasıl bir değişim ve dönüşüme uğradığını hep beraber göreceğiz. Bir şeyi bitirmeden sonucunu vatandaş görmeden sizinle ilgili kanaati söylemi ve projeniz hakkında emin ve rahat olamıyor. Ama biz vatandaşımıza şunu söylüyoruz. Her şeyin bir bedeli var. Sihirli değnekle bugün başla yarın bitir diye bir olay yok bu dünyada. Bugün altyapı konusunda şimdi biz isteseydik. Riske girmezdik, yolları bozmazdık. Kentsel dönüşümden bahsetmezdik. Göstermelik göz boyama şeklinde rötuşlardık yolları, ağaç dikerdik, parke yapardık. Ama bu sadece göz boyama. Bir şehrin önce altyapısını oluşturmadan üst yapısının hiçbir anlamı yoktur.”

“Yeşilli’ye hastane müjdesi”

Çok yakında 3 katlı entegre hastanenin inşa edileceğinin müjdesini de veren Demir, “Şu an bir iki sorun dışında okul ve eğitim konusunda ciddi sıkıntılar vardı, onları aşma noktasına geldik. Kentsel dönüşümle bu şeyin çok değişeceğine, tarihe karışacağına inanıyorum. Halkıma ve kendime inandığım için bu değişim ve dönüşüm benim için dönüşü olmayan bir fikirdir. Hedefi mutlaka tutturmak için sonucu ve bedeli ne olursa olsun bu değişimin ve dönüşümün son adresi, son halkası da kentsel dönüşüm olacak. Bu ilçede içme suyu problemini tarihe gömeceğiz. Kanalizasyon problemini tarihe gömeceğiz. Yağmur suyu problemini tarihe gömeceğiz” dedi.