Yeşilli’de 14. Kiraz Festivali yarın başlıyor

Festivale ilişkin açıklamalarda bulunan Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, festivalin kendileri için amaç değil araç olduğunu belirtti. Demir, “Bölgemizin huzurlu bir bölge olduğunu, turizme ne kadar değer verilecek bir bölge olduğunu, terör bölgesi, sürgün bölgesi olmadığını ifade etmek için bu tip etkinlikleri yapma gereği ve ihtiyacını duyuyoruz. Bu sene 14. kez gerçekleştireceğimiz Kiraz Festivalimize özellikle Güneydoğu’yu, Mardin’i ve Yeşilli’yi tanımayanları davet ediyoruz. Burada sevgi, kardeşlik, birlik, beraberlik, huzur ve sevecenlik vardır. Mezopotamya ovasının vatanını milletini bayrağını seven bir halk olduğunu göreceksiniz. Zaten Güneydoğu’yu, Mardin’i ve Yeşilli’yi tanımazsanız Türkiye’yi de tanımamış olursunuz” dedi.

“Kiraz verimli ve susuz toprakların ürünü ”

Yeşilli de yetiştirilen kirazla ilgili bilgi veren Demir, “Kirazımızın bölge ikliminde ve toprağından kaynaklanan farklı bir özelliği vardır. Kirazımız tamamen organiktir. Kimyasal gübre ile yetiştirilmeyen, susuz tarlada yetişme özelliğinden dolayı susuz kiraz olarak geçmekte. Sağlık açısından, tıbbi yönden yapılan araştırmalar sonucunda kirazımızın özellikle kardiyoloji uzmanlarımızın tavsiye ettiği bir Napolyon kirazdır. Verimi ile lezzeti ile ve şeker hastasına fazla vermediği zararla kanı sulandırması ile sağlık yönünden de şifa yönünden de faydalı bir kiraz olma özelliğine sahip. Bizim ürünümüzün özelliğinden bir tanesi susuz yetişmiş, iyi güneş almış olması ve iyi bir toprakta da yetişmiş olmasıdır” diye konuştu.

“Fotoğraf sanatçılarına Mardin daveti”

Fotoğrafçıları kente davet eden Demir, “Kirazımızı dalında, iftarla beraber bizimle beraber tatsınlar. Hakikaten resim çekmeye değer bir bölge olduğumuzu, günbatımı resimlerimizin ne kadar anlamlı ve güzel olduğunu, sabah güneşinin parlaması ile akşam güneşinin batışı ile burada farklı bir resim dünyasının ve keşfedilmemiş bir alan olduğunu görecekler. Ben tekrar tüm dostlarımı kardeşlerimi alanımıza festivalimize davet ediyorum” ifadelerinde bulundu.