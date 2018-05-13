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13 Mayıs 2018 15:53

Yeşilli’de etkili olan yağışlar alt yapı ve üst yapıya büyük zarar verdi

Mardin ve çevresinde bir hafta içinde etkili olan yağışlar nedeniyle birçok ev ve iş yeri hasar gördü.

Yeşilli’de etkili olan yağışlar alt yapı ve üst yapıya büyük zarar verdi

13 Mayıs 2018 15:53

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, ilçenin alt ve üst yapısının çöktüğünü söyledi.


Mardin’in Yeşilli ilçesinde bir haftadır süren aşırı yağışlar 5 mahallede afete neden oldu. Yeşilli Belediye Belediye Başkanı Hayrettin Demir, 5 mahallenin alt ve üst yapısında büyük hasar meydana geldiğini ifade etti. İlçedeki hasarın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatılmasını isteyen Demir, “Bölgemizde, ilimizde ve ilçemizde son günlerde etkili olan yağışın yaşattığı hasar kamuoyunun malumudur. İlçemizdeki iş yerlerimiz, yollarımız, alt yapımız büyük hasar görmüştür. Belediyemizin bütçesi şuan bu hasarı gidermede yeterli değildir. İlgili kurumlardan acil bize destek çıkmasını talep ediyoruz. İlçemizin nüfusu 20 bindir ve son 40-50 yılın en fazla yağış ve sel felaketi ile karşı karşıya kaldık. Belediyemizin bunu tek başına onarması çok zor" diye konuştu.




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