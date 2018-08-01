Yeşilli’de kentsel dönüşüm başladı

Mardin’in Yeşilli ilçesinin yeniden modern bir görünüme kavuşması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının himayesinde Yeşilli Belediyesi ile birlikte başlatılan kentsel dönüşüm projesinde ilk kazmalar vuruldu. Proje kapsamında ilk etapta 60 yapının yıkılması planlanıyor. Yıkım esnasında çevik kuvvet ve belediye ekipleri, geniş güvenlik önlemleri alırken, belediye sulama ekiplerince ilçede toz oluşmaması için tazyikli su ile yıkıma destek sundu. Yıkımı yerinde inceleyen Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, ilçelerinin merkez ilçe olması için gereken çalışmaların başlattıklarını ifade ederek, projeden hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için gereken özeni göstereceklerini dile getirdi.

Değişim ve dönüşümün ilk kazması vuruldu

Demir, halka vaat ettikleri güzelliğin ilk kazmasının hamlesini başlattıklarını söyleyerek, “Rabbim bizi halkımıza ve Hakka karşı mahcup etmesin. Bu ilçeyi değiştireceğiz ve dönüştüreceğiz. Bugün ilk hamlesini başlatıyoruz. Çok kısa bir süre içinde çarpık kentleşmeden modern kentleşmeye geçtiğimizi göreceksiniz. İki ay içinde sonuca doğru geleceğiz. İki ay içinde yeni inşaatlar yapılmaya başlanacak. Biz bu binayı yıkmıyoruz. Dönüştürüyoruz ve güzelleştiriyoruz. Mardin’in 4 minareli güzel bir camisi olacak” dedi.

“Proje devlet güvencesinde”

Projenin devlet güvencesinde olduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

“Bu proje durmaz. Alışveriş merkezi çarşılar camiler inşa ediyoruz. Bunun bütçesi finansmanı devletin teminatı altındadır. Vizyonu düşüncesi ufku dar olan bazı kardeşlerimiz bu projeyi eleştirebilirler. Onlara da saygı duyarım. Onlara selamım var. Bu ilçe hepimizin. Bizim çocuklarımız bize dua etsinler beddua etmesinler. Bu çarpık ve dar sokakları çocuklarımıza miras bırakmak istemiyoruz. Hep beraber el ele kol kola girerek kalkınan yeşilli olarak çalışmalarımız sürecek. Mardin’in merkez ilçesi ve ticaret merkezi olması için çalışmalarımızı sürdüren bir ilçeyiz. Alt yapısını bitirdik sıra üst yapısında. Bir yıl sonra hep beraber göreceğiz. Vatandaşlarımız kesinlikle mağdur olmayacak. Vatandaşımız anlaşmayı imzaladığı ve evini boşalttığı anda 36 ay boyunca evi teslim edilene kadar 836 lira kirası başlıyor. Bu dükkanlar için de geçerlidir. Bir vatandaşın bir binada 3 konutu varsa 3 tane kira alacak. Ayrıca, o konutta oturan kiracı mal mülk sahibi değil, sadece kiracıdır. O da boşalttığı anda devlet ona boşaltma ve taşıma bedeli bin 660 lira yardım öder. 30 Ağustos tarihinde anlaşmaya varılan kısım haricinde kalan ve uzlaşmaya yanaşmayan vatandaşımızın hukuk kuralları içinde burası Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edilmesinden dolayı acele kamulaştırmaya gidilecek. Kentsel dönüşüm kapsamında ilçe de 400 konut, 70 dükkan, 68 harabe, 2 cami, türbe, kuran kursu, taksi durağı olmak üzere toplam 501 hak sahibi ile 30 Ağustosa kadar anlaşma sağlanması hedefleniyor.”