Yeşilli’ye 38 milyonluk yatırım

Demir, bu yatırımla ilçenin altyapısının değiştirildiğini ve çalışmaların 4 ay içerisinde sona ererek, ilçesinin suya kavuşacağını kaydetti.

Yeşilli İlçe Belediye Başkanı Hayrettin Demir, belediyenin yatırım ve projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlçede su değil, şebeke sıkıntısının olduğunu belirten Demir, “Çürümüş, küflenmiş ve ekonomik sıkıntılara neden olan şebeke sıkıntısı var. Bu sıkıntı bizler için büyük bir sorundur. Bunu çözmek için Mardin’in hiçbir ilçesinde olmayan altyapı çalışması başlatıldı. İlçemizde 38 trilyonluk bir altyapı yatırımıyla bütün su depoları, içme su hatları ve şebekeleri yenilenecek. Müttehitlerimiz şu anda sahada” dedi.

“Beyazsu Yeşilli’ye akacak”

Koyunlu ve Dalı bölgelerinden gelen eski su şebekesinin yenilendiğini anlatan Demir, “20 gün içinde Beyazsu’dan hat çekilerek musluktan akacak. İlçenin su sıkıntısı bununla birlikte tarihe karışacak. Ama bu sıkıntının asıl kaynağı şebekenin eski olmasıdır, şebekelerde 4 ay içinde yenilenmiş olacak. Vatandaşlarımızdan su sıkıntısının giderilmesi için 20 gün müsaade istedim. 20 gün sonra inşallah bu sorunu tarihe gömeceğiz” diye konuştu.

“Vatandaşlarımız az daha sabretmeli”

Kazı çalışmaları ile bozulan yollar ve artan toz için vatandaştan sabır ve anlayış beklediğini ifade eden Başkan Demir, şunları kaydetti:

“Suyu iki kanaldan akıtacağız. Mevcut su şebekesini Dalı köyünden bir yandan da Beyazsu’dan akıtacağız. Bununla ilgili yoğun ve ciddi bir çalışma var. Şu anda Mardin’in en ciddi alt yapı çalışması bu ilçede yapılıyor. 38 trilyonluk bu kaynakla bu ilçeyi tepeden tırnağa yağmur suyu, içme suyu, kanalizasyon, yeraltı çalışması, elektrik telleri ve doğalgaz hattı ile sıfırdan inşa ediyoruz. Altyapı sorunu için 4 ay vatandaşımızın sabretmesi gerekmekte. Kazılan yollar ve bozulan yollar, çıkan toz ve çamurdan dolayı etkilenecekler. Bizler de onlarla beraber sabredeceğiz. Şu anda 40 kamyon, iş makinesi ve yükleyicisi ile beraber beş koldan çalışma var. Bir yandan 16 kilometre su hattı döşeniyor. Bir yanda döşenmiş beyaz su tadilatları 15 gün içinde bitiriliyor. Beş tane su deposunun inşaatı hızla devam ediyor. Öte yandan beş mahallede kazı çalışması aynı anda başladı. Cefalı bir süreç ama bitince ilçemiz sorunlarından kurtulmuş olacak.”