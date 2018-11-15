Yeşilli'ye doğal gaz verilmeye başlandı

Bu yıl ilk kez doğal gaz ile tanışan Mardin'de ilçelere hızla doğal gaz kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Yeşilli ilçesinde de doğal gaz verilmeye başlandı.

Konu hakkında bilgi veren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “İlimizde doğal gaz kullanımını yaygınlaştırmak için titiz bir çalışma yapıyoruz. Devletimiz ve hükumetimiz daha önce sadece büyük şehirlerin konforunu yaşadığı doğal gazı tüm illere götürmek için yoğun mesai gerçekleştirmişti. Bugün itibariyle ülkemizin tüm illeri neredeyse doğal gaz ile tanıştı. Biz de ilimizde doğal gaz çalışmaları konusunda hassasiyet göstererek işlerimizi gerçekleştirdik. Bu konuda daha önce Artuklu ve Kızıltepe ilçelerimizde önemli çalışmalar yapmıştık. Şimdi ise Yeşilli ilçemiz doğal gaz müjdesini aldı” dedi.

Yaman, ilçede doğal gaz ile ısınmanın başlayacağını belirterek, “İlçemize Büyükşehir Belediyesi önderliğinde 8 kilometrelik doğal gaz hattını çektik. Yapılan tüm kontrollerin ardından doğalgazın verilmesini de sağladık. Bundan sonraki aşamada abone olmak isteyen ev ve iş yeri sahiplerimizin sadece müracaat etmesi gerekecek. Biz bu konuda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.