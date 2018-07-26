Yok olmaya yüz tutmuş semercilik teknolojiye direniyor

Yıllardan beri el işi yapılarak günümüze kadar gelen meslekler birer birer tarihe karışıyor. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte makinelerin çıkması el işiyle yapılan meslekleri yok ediyor. Mardin’de halk arasında semerci olarak bilinen ancak asıl adı ’palancılık’ olan mesleği yapan 2 usta kaldı. Son iki semerciden biri olan 53 yaşındaki Aydın İldoğan, 8 yaşından itibaren bu işe başladığını ve 45 yılını burada geçirdiğini belirterek, geçmişten gelen baba mesleğini devam ettirdiğini söyledi.

Yıllardır halk arasında ’semerci’ olarak bilinen; ama mesleğinin asıl adının ’palancılık’ olduğunu vurgulayan İldoğan, "Bizim burada semer diye biliniyor ama asıl ismi semer değil palandır. Aslında daha öncelerden semerlerde tahta iskele kullanılırdı, palanlarda tahta kullanılmıyor. Keçe kilim ve kamıştan içini dolduruyoruz. At için ayrı eşek için ayrı palan yapılıyor. İki kişi bu işi yapıyoruz. Pazar günlerini çıkarırsak eşek için günde bir tane, at için 2 günde bir tane yapıyoruz. Çırak da yetiştiremiyoruz. Gelse yetiştiririz ama ağır bir meslek olduğu için kimse de çocuğunu göndermiyor. Güç isteyen bir meslek. Daha önceyle şimdiyi kıyaslayamayız. Çünkü eskiden 30 yıl önce bu dükkanda 6 kişi çalışıyordu. Çıraklar da vardı yemek getir götür işlerine bakmak için şimdi tek kaldık yaptığımızı satıyoruz. Daha fazla talep olursa yapamayız. Merkez dışına gönderemiyoruz. Kendi yağımızda kavruluyoruz” dedi.

Mardin’de kendi eşeğiyle hamallık yapan ve palanlarını son 2 palan ustasına getirdiğini söyleyen Sıraç Aydemir, "Mardinliyim hamallık yapıyorum. Semerimiz bittiği zaman gelip ustanın yanında yaptırıyoruz. Eski ustalar ya yaşlandı ya vefat etti. Eskiler hep gitti ya da terk etti. Sadece iki kişi kalmış burada iş de fazla kalmamış hamallıkta işi olmadığı için de evde duruyoruz” diye konuştu.