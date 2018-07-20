Yüzme kursuna 3 bin çocuk başvurdu

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından tatillerini memleketlerinde geçirmek zorunda kalan öğrenciler için hazırladığı ‘Mahalleme Havuz Geldi Projesi’ne çocukların yoğun ilgisi sürüyor. Midyat, Yeşilli ve Artuklu ilçelerindeki Mülteci Barınma Kampı, Abdulkadir Tutaşı Ortaokulu, Hatuniye Kız Teknik ve Anadolu Meslek Lisesinde yaklaşık 3 bin çocuk kayıt yaptırdı. Birçok çocuğun ilk kez tanışacağı havuzlar için uzman eğitmenler gözetiminde yüzme kursu veriliyor.

Projeyi değerlendiren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, proje kapsamında binlerce çocuğa yüzme öğrettiklerini söyledi. Vali Yaman, "Geçen sene Mardin’de ilkini gerçekleştirdiğimiz Mahalleme Havuz Geldi Projesi’ne bu sene de devam ettik. Bu çalışma ile binlerce çocuğumuza yüzme eğitimi veriyoruz. Belki de daha önce hiç havuz görmeyen çocuklarımıza ulaşıyoruz. Onları mutlu ediyoruz. Çünkü en başta ‘Çocuk gülerse şehir güler’ demiştik. Bu bakış açısıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Bu senede 4 yerde portatif havuz kurduklarını aktaran Yaman, “Midyat Mülteci Barınma Kampı Havuzu, Yeşilli ilçesinde ve Artuklu merkezde ise Abdulkadir Tutaşı Ortaokulu ile Hatuniye Kız Teknik ve Anadolu Meslek Lisesinde portatif havuzlarımızı kurduk. Çocuklarımız, uzman eğitmenlerimiz tarafından eğitiliyorlar. Şu anda yaklaşık 3 bin çocuğumuz yüzme eğitim aldı. Bu bizi sevindiriyor” diye konuştu.

"Suriyeli çocukları sevindirdik"

Midyat Mülteci Barınma Kampı’nda açtıkları havuzla Suriyeli çocukları sevindirdiklerini de kaydeden Yaman, “Emanetimiz olan çocukları şehrimizde en güzel şekilde ağırlamanın derdindeyiz. Çünkü onların mutlu olması demek ülkemizin, milletimizin mutluluğu demektir” ifadelerini kullandı.