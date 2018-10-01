Zabıtalar okul servisi ve kantinleri denetledi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler, okulların yeni eğitim ve öğretim yılına başlamasıyla beraber servis ve okul kantinlerinde de denetimlerini arttırdı. Zabıta birimleri şehir genelinde çeşitli okul ve bölgelerde yapılan denetimler ile öğrencilerin okul hayatlarına olumlu katkı sağlıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “İlimizde Zabıtanın görev ve sorumluluk alanında olan her konuda titiz bir çalışma sürdürüyoruz. Gerek rutin denetimlerimiz gerekse vatandaş şikâyetlerini gözeten bir yapıda çalışmalar yapıyoruz. Öte yandan trafik konusunda da aktif bulunuyoruz. Biz öğrencilerimiz içinde titizlikle denetimler sağlıyoruz” dedi.

“Denetimler sürecek”

Zabıta ekiplerinin hemen hemen her gün kantin ve servis denetimi yaptığına vurgu yapan Yaman, “2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasının akabinde yüz binlerce öğrencimiz eğitim hayatına devam etmektedir. Biz öğrencilerimizin okullarına giderken ve okullarında sıkıntılar ile karşılaşmaması için çaba veriyoruz. Bu düşünceyle okul servisleri ve okul kantinlerini denetliyoruz. Birimlerimiz il genelinde yaptığı çalışmalar ile eğitim ve öğretime bir nevi katkı vermektedir. Çalışmalarımız ara vermeden sürecek. Vatandaşlarımızın gördükleri aksaklıkları bizlere bildirmelerini temenni ediyoruz” diye konuştu.