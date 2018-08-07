Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 09:53

Zifte bulaşmış yavru köpek veteriner hekimler tarafından temizlendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne zifte bulanmış bir şekilde getirilen yavru köpek, veteriner hekimler tarafından temizlenerek yeniden sağlığına kavuştu.

Zifte bulaşmış yavru köpek veteriner hekimler tarafından temizlendi

07 Ağustos 2018 09:53


Mardin’de sokakta zifte bulanmış bir halde yol kenarında bulunan ve hayvansever bir vatandaş tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon merkezine getirilen yavru köpek, ziftlerden arınınca rehabilitasyon merkezindeki keyifli anları videoya alındı. Mardin’e görevlendirme yapılan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman tarafından sokak hayvanlarının daha sağlıklı yaşaması için hizmete kazandırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, her ay onlarca canlının yeniden sağlığına kavuşmasına vesile oluyor. Veteriner Hekim Nureddin Bozdağ, Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli Hayvan Hakları Derneği (HAYTAP) Temsilcisi Veysel Öğdür ve veteriner bir çok hekimin görev aldığı merkezde geçtiğimiz aylarda yürüteç takılarak yeniden felçli hayvanların yürümesine vesile olan ekip bu kez zifte bulanmış bir şekilde merkeze getirilen 3 aylık yavru köpeğin ziftlerden temizlenerek kurtulmasına vesile oldu. ’Şans’ ismini verdikleri yavru köpeğin zifli ve ziftten temizlenme anları sonrası yaptığı oyunlar sosyal medyada paylaşılınca onlarca kişi tarafından beğenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç