Zınnarın organik armudu tezgahtaki yerini aldı

Mardin'de bağları ile ünlü olan Zınnar Vadisi'nde organik olarak yetişen armutlar tezgahta yerini aldı.

Mardin'de organik armut bereketi yaşanıyor. Özellikle Zınnar Vadisi'nde doğal olarak yetişen organik armutlar pazarda kilogramı 2,5 liradan tezgahta yerini almaya başladı. Çiftçi Mesut Irmak, yaşanan ürün bereketi sayesinde vatandaşlara armudun kilogramı 2,5 liradan sattıklarını söyledi. Bölgenin en iyi organik armutları Zınnar Vadisi'nde yetiştiğini belirten Irmak, “Yüzlerce yıllık ağaçlar tamamen doğal ortamda yetişiyor. Hiçbir zirai ilaç kullanmıyoruz. Tamamen doğal bir şekilde yetişiyor. Eylül ayında ise hasadı başlıyor. Kasım ayına kadar devam ediyor. Bu yıl vatandaşlar bol bol ve ucuz organik armut yiyecek. Mardin olmak üzere Kızıltepe, Midyat ve diğer ilçelere kadar satışı oluyor. Lif açısından son derece zengin olan armut, çocuklardan yaşlılara kadar hemen hemen herkes bu şifalı meyveyi çok sever“ dedi.