Mersin Vergi Dairesi Başkanı Adem Görgülü, ’Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanununda’ son günün 27 Ağustos olduğunu hatırlatarak, vatandaşlara geç kalmamaları…
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, 2 metrelik Gonca Karataş ile anlaştı.
Bu sezon hem ligde hem de Avrupa’da mücadele edecek olan…
Mersin’de serinlemek amacıyla denize giren 14 yaşındaki genç boğuldu.
Edinilen bilgilere göre, Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi dalga kıranların arkasına arkadaşlarıyla denize girmek için…
Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu sezon Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Mersin İdmanyurdu’nun belediyeye ait spor tesislerinden çıkarılmasıyla ilgili ortay atılan iddiaların gerçeği…
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, uzun forvet Ashley Walker ile 1 yıllığına anlaştı.
Hem ligde hem de Avrupa’da güçlü bir ekip kurmak…
Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, ’1915’ten Cumhuriyet’e Gerçek Tarihi Objeler ve Kahramanlar Sergisi’ne ev sahipliği yapacak.
Forum Mersin, Telgraf Yapım ve Dünya Eğitim Gönüllüleri…
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, Sasa Cado ile sözleşme yeniledi.
Hem ligde hem de Avrupa’da mücadele edecek olan Mersin Büyükşehir…
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi, Aydıncık ilçesinde meydana gelen su kesintilerinin, 2010-2014 yılları arasında yapımı tamamlanan içme suyu hattındaki boruların, işletme basınçlarına uygun…
KKTC’den Yunanistan’ın Rodos Adası’na kaçmaya çalışırken yakalanarak Mersin’e getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinden adliyeye sevk edilen 10 kişiden 9’u…
Mersin’in Bozyazı ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 3’ü kadın 7 kişi pompalı tüfekle yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızılca Mahallesi Devrent Yaylası’nda…
KKTC’den Yunanistan’ın Rodos Adası’na kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi 50 şüpheli Mersin’e getirildi.
Edinilen bilgiye göre, KKTC’den Rodos Adası’na…
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, Amerikalı Tiffany Mitchell ile anlaştı.
Hem ligde hem de Avrupa’da mücadele edecek olan Mersin…
Mersin Büyükşehir Belediyesi, ’Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Türkiye Haritalandırılması Projesi’ kapsamında çalıştay gerçekleştirecek.
Birleşmiş Kentler…
Çukurova’nın düşman işgalinden kurtuluşunda 44 Kuvayi Milliyeci’nin bir tabur Fransız askerine karşı kahramanlık destanı yazdığı Toroslar’daki Karboğazı Geçidi’nde bu yıl 18’ncisi organize edilen…
Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Turgay Demirtaş, "Özgür bir basın ancak özgür bir toplum ile yükselebilir" dedi.
Demirtaş, ’24 Temmuz basında sansürün kaldırılışının 110.…
Mersin Büyükşehir Belediyespor, erkek basketbol takımını kapatma kararı aldı.
Mersin Büyükşehir Belediyespor, erkek basketbol takımını kapattığını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı…
Mersin’de yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlara karışan ve haklarında yakalama kararı bulunan 49 kişi yakalandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Toroslar İlçe Emniyet…