Gonca Karataş, Mersin Büyükşehir…

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, 2 metrelik Gonca Karataş ile anlaştı.

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa’da mücadele edecek olan…