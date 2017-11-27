1 Ayda Avrupa ve Türkiye’de ’mükemmellik ödülü’ alan tek belediye

Ayrıca Tarsus Belediyesi, belediye hizmetlerindeki iyi uygulamalarıyla, EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) tarafından hazırlanan ve onlarca ülkenin yer aldığı ’EFQM Global Excellence Index (EFQM Küresel Mükemmellik Endeksi’nde)’ iyi uygulamalarıyla yer aldı.

26 Ekim 2017 tarihinde İspanya’nın başkenti Madrid’de ‘Avrupa Mükemmellikte Başarı Ödülü’ ve 22 Kasım 2017 tarihinde, İstanbul’da ‘Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü’ alan tek belediye olan Tarsus, kalite ve mükemmelliğin simgesi oldu. Son bir ayda iki önemli ödülü almaktan son derece mutlu ve gururlu olduklarını belirten Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, 2002 yılında başlayan kalite yolculuğunda, bugün itibariyle gelinen noktada paydaşlara sunulan kaliteli hizmet ve iyi uygulamaları ödüllerle taçlandırdıklarını söyledi.

Bu gururun Tarsus’a ait olduğunu vurgulayan Can, “Tarsus Belediyesi olarak, 2002 yılında başladığımız kalite yolculuğumuzu 2013 yılında ’Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü’nü alarak taçlandırdık. 2015 yılında EFQM’e üye olduk ve kalite çalışmalarımızı sürdürmeye devam ettik. 2016 yılında EFQM’in Mükemmellikte Finalist Ödülünü ve 2017 yılında ise İspanya’nın başkenti Madrid’de ‘Başarı Ödülü’nü alarak hizmet kalitemizi sürekli geliştirdiğimizi ortaya koyduk" dedi.

Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülünü alan ilk ve tek belediye olma hedefleri olduğunu anlatan Can, şöyle devam etti; "Bu doğrultuda 2-6 Ekim 2017 tarihleri arasında tamamlanan saha ziyareti ile gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, 22 Kasım 2017 tarihinde İstanbul Zorlu Performans Merkezinde gerçekleşen KalDer 26. Kalite Kongresinde ’Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü’ alan tek belediye olduk. Amacımız ödüller almak değil, sunduğumuz hizmetlerin kalitesini tescil ettirmektir, başarımızı taçlandırmaktır. Bugün bu ödül ile çalışanlarımızla birlikte hizmet performansımızı arttırdığımızı, hemşehrilerimize daha kaliteli hizmetler sunduğumuzu kanıtladık. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da aynı amaçla kalite yolculuğumuz devam edecektir. Başarının sırrı, heyecanlı ve kararlı olmaktan geçer, ekip olarak hedefe ulaşmaktan geçer. Ödülün alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz. Bu ödülleri başta ülkemiz olmak üzere, Tarsus halkı ve Tarsus Belediyesi’nin tüm çalışanları adına aldık. Hayırlı ve uğurlu olsun.”