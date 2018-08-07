1 yılda 63 kilo verdi, hayatı değişti

Tüp mide ameliyatıyla zayıflayan Başeğmez, "15 merdiven basamağını 45 dakikada çıkıyordum. Şimdi genç kız gibiyim" dedi.

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Özbek Mahallesi’nde yaşayan ve eşi Rahim Başeğmez ile birlikte bir domates serasında çalışan 44 yaşındaki Nevin Başeğmez, 20’li yaşlarının sonlarında kilo almaya başladı. Tam 132 kilo olan Nevin Başeğmez’in obeziteye bağlı astım, diyabet ve uyku apnesi hastalıkları ilerledi. 2 çocuk annesi Başeğmez, evinin 15 basamaklı merdivenini 45 dakikada çıkar hale geldi. Seradaki işinden ayrılmak zorunda kalan Başeğmez diyet ve spor yapsa da kilolarını azaltamayınca tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi.

Nevin Başeğmez’in tüp mide ameliyatı, Medical Park Tarsus Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük ve ekibi tarafından 5 Ağustos 2016 tarihinde yapıldı. Midesinin yüzde 85’i alınan Nevin Başeğmez, operasyon sonrası kurallarına uyarak ilk 3 haftada 28 kilo, ilk 1 yılda ise tam 63 kilo verdi. 69 kiloya inen Başeğmez zayıflayınca astım, diyabet ve uyku apnesi hastalıkları da geçti. Başeğmez ayrıca merdivenleri rahatça çıkabilmeye, eskisi gibi domates serasında çalışmaya başladı. Başeğmez, ameliyatının üzerinden 2 yıl geçince kontrol için yeniden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük’e muayene oldu.

"Artık kızımdan daha sağlıklıyım”

Kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen Nevin Başeğmez, “Obezite nedeniyle ileri düzeyde uyku apnesi ve astım hastasıydım. Şeker hastalığı nedeniyle ilaç kullanıyordum. Hareketlerim iyice kısıtlanmıştı. Evimize çıkan 15 basamaklı merdivenin her basamağında dinleniyordum. Bu yüzden 45 dakika sürüyordu. Ama şimdi kendimi genç kız gibi hissediyorum. 21 yaşımda kızım var, ondan daha sağlıklıyım" dedi.

Op. Dr. Erdal Cücük ise tüp mide ameliyatlarıyla zayıflayan hastaların, obeziteye bağlı hastalıklardan da kurtulduğunu belirterek, "Buna en iyi örneklerden biri Nevin Hanım. Hastaneye ilk geldiğinde hali çok kötüydü. Şimdi onu böyle dinç ve sağlıklı görmek çok güzel" diye konuştu.