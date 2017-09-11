10. dönem deniz kampı başladı

dönem Gençlik Kampı, Silifke ilçesindeki Kapızlı’da bulunan 23 Nisan Gençlik Merkezi’nde başladı.

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Silifke Kapızlı’daki 23 Nisan Gençlik Kampında, 10. dönem kamp programı, 12-13 yaş grubundan 45 gençlik lideri, 4 program sorumlusu ve 2 diyanet görevlisi ile toplam 394 kişinin katılımı ile başladı.

Gençler, bir haftalık kamp programı kapsamında, gençlik liderleri ve program sorumluları eşliğinde el sanatları, tiyatro, müzik, halk oyunları, deniz aktiviteleri, sportif aktiviteler, tarihi ve kültürel geziler ile doyasıya eğlenip unutulmaz bir kamp dönemi yaşama fırsatı bulacaklar.