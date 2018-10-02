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10 stajyer avukat TBB'deki eğitimlerini tamamladı

Mersin Barosu Başkanlığı öncülüğünde, Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) ev sahipliğinde, 21-27 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen ’Staj Eğitim Programı’nı başarıyla tamamlayan 10 stajyer avukat, katılım sertifikalarını aldı.

Mersin Barosu Başkanlığı öncülüğünde, Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) ev sahipliğinde, 21-27 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen 'Staj Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayan 10 stajyer avukat, katılım sertifikalarını aldı.


Ankara'da stajını tamamlayıp sertifika alan stajyer avukatlar, Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yeşilboğaz, TBB'de alanında uzman avukatlar tarafından verilen eğitimin, stajyerlere mesleki hayatına ileride çok büyük katkı sağlayacağını söyledi. Tecrübenin meslekte başarılı olmada çok önemli olduğunu ifade eden Yeşilboğaz, "TBB'de çok verimli ve üst seviyede eğitim programı düzenleniyor. Daha önce bu staj eğitimine katılan stajyer avukatlar, mesleki hayatlarında çok büyük tecrübe kazandılar. Bu sizin için büyük bir fırsat. Avukatlık mesleği sürekli dinamik kalan bir meslektir. Avukatlık mesleğinde kendini sürekli yenilemek, geliştirmek çok önemlidir. Bir avukat ne kadar bilgili ve tecrübeli olursa, o kadar çok başarılı olur. Ayrıca, bu eğitim diğer barolarla tanışıp kaynaşmanıza da yardımcı olacaktır. Mesleki hayatta barolar ile dayanışma çok önemlidir. Bu nedenlerle Türkiye Barolar Birliği'nden almış olduğunuz eğitimleri çok önemsiyoruz" dedi.


Stajyer avukatlar ise kendilerine bu imkanın sağlanmasına öncülük eden Yeşilboğaz'a ve Türkiye Barolar Birliği'ne teşekkür ettiler.

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