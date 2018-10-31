11 ülkeden 29 ressam Mersin'de buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncü kez düzenlenen 'Uluslararası Ressamlar Buluşması' ile 11 ülkeden katılan 29 ressam Mersin'in tarihi ve doğal güzelliklerini tuvallere aktarıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Mersin Uluslararası Ressamlar Buluşması" ile Mersin'in güzelliklerini ressamların gözünden dünyaya tanıtmak hedefleniyor. Kız Kalesi, antik kent Kanlıdivane gibi tarihi ve turistlik yerleri hayal gücü ile birleştiren ressamlar, tabloları ile Mersin'i ölümsüzleştiriyor. 29 Ekim'de başlayan etkinlik 3 Kası tarihine kadar sürecek.

"3 Kasım'da sergilenecek"

11 ülkeden katılan 29 ressam, performans çalışması öncesi Silifke Taşucu, Aya Tekla Kilisesi, Kızkalesi, Elaiussa Sebaste ve Kanlıdivane gibi birbirinden güzel mekanları gezdiler. Ressamlar gezi sonrasında ise çalışmalarını Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde sürdürmeye başladı. Performans çalışması sonrası ortaya çıkan tablolar 3 Kasım Cumartesi günü Kongre ve Sergi Salonu Çok Amaçlı Salonda sergilenecek.

"Mersinli iki şehidin ismini tablomda ölümsüzleştirdim"

Ressamlar buluşmasına üçüncü kez katılan ve geçtiğimiz günlerde Tunceli'de şehit olan iki askerimizi Mersin tablosunda ölümsüzleştiren Yusuf Tarım, "Ben bu buluşmaya Bodrum'dan katılıyorum. Bu yıl Kızkalesi'ni resmediyorum ve Kızkalesi'nin önünde kayıklar var. Bu kayıklara geçtiğimiz günlerde Tunceli'de donarak şehit olan Mersinli iki şehidimizin ismini verdim. Şehit olan askerlerin Mersinli olduğunu Bodrum hava limanında duydum ve o an tablomda onları resmetmeye karar verdim. Kahramanlarımızın isimlerini mutlaka bir yere yazmalıyım diye düşündüm. Hem tarihi Kızkalesi'ni çizdim hem de şehitlerin isimlerini bu şekilde ölümsüzleştirdim" dedi.

"Bu buluşma çok önemli ve paha biçilemez bir şey"

Mersin'e gelmeden önce bakış açısının farklı olduğunu ancak ressamlar buluşması kapsamında Mersin'e gelince düşüncelerinin değiştiğini söyleyen Azerbaycanlı Vahit Novruzov, "2000 yılından beri Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim görevlisiyim. Mersin'in tarihi yerlerini gezdik. Bu kapsamda ben Kanlıdivane'yi resmediyorum. Ben geçen yıl da gelmiştim. Mersin çok güzel bir yer. Eskiden böyle düşünmüyordum. Çöl gibi sıcak olduğunu düşünüyordum. Ama geldim gördüm havası sıcak ama insanları da sıcak. Doğası çok güzel. Geçmişte zengin medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Farklı kültürler, farklı bakış açıları var. Bu açıdan Mersin bizim çok hoşumuza gitti” ifadelerini kullandı.