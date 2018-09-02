’sü düzenlenen ve iki gün boyunca devam edecek olan ’15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kupası Futbol Turnuvası’ başladı.

Mersinli Ahmet Stadı’nda başlayan turnuvaya Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, kulüp başkanları ve taraftarlar katıldı.

’Bir Olursak Biz Oluruz’ sloganıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kupası Futbol Turnuvası’nın ilk gününde, Yol Spor-Tarsus Belediyespor ile Meski Spor ve Erdemli Belediyespor takımları karşı karşıya geldi.

4 takımın kıran kırana mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde Tarsus Belediyespor Yol Spor’u 2-0 mağlup ederken, Meski Spor ve Erdemli Belediyespor karşılaşmasında Meski Spor rakibini 3-1 mağlup ederek, 3 Eylül Pazartesi günü yapılacak müsabakalara yükseldi.

“Hepimizin kalbi şehit aileleri ile”

Oldukça çekişmeli bir futbol turnuvasında rakibi Erdemli Belediyespor’u yenerek finale yükselmeyi başaran Meski Spor oyuncusu Sercan Gök, “Geçtiğimiz yılda burada yerimi almıştım. Öncelikle tüm şehitlerimiz için Allah rahmet eylesin diyoruz ve ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Hepimizin kalbi onlarla. Biz şampiyonluk kupasının en büyük adayıyız. Turnuvalara çok iyi hazırlandık. Başta Burhanettin Kocamaz Başkanımız olmak üzere Büyükşehir Belediyesi ve kulübümüzün Asbaşkanı Akgün Lülü bize büyük katkı sunuyor. Bizde bu doğrultuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sezona kupayla başlayıp sonrasında çok daha büyük şampiyonluk kupası kaldırmak istiyoruz. Meski Spor’u gereken yere getirmeye çalışıyoruz” dedi.