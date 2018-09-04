15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kupası sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ’15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kupası ve Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım Töreni’ gerçekleştirildi. İki gün boyunca devam eden 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kupası Turnuvası’nda MESKİ Spor, Tarsus Belediyespor, Erdemli Belediyespor ve Yol Spor takımları mücadele etti. ’Bir Olursak Biz Oluruz’ sloganıyla Mersinli Ahmet Stadyumu’nda düzenlenen turnuvanın kazananı MESKİ Spor oldu. Üçüncülük ve dördüncülük için mücadele eden Yol Spor ve Erdemli Belediyespor karşılaşmasından 1-0 galip gelen Yol Spor üçüncülüğü elde ederken, Erdemli Belediyespor ise dördüncü oldu. Ödül töreni sonrası kupa ve madalyalarını alan futbolcular Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile birlikte hatıra fotoğrafı çekilerek sevinçlerini paylaştı.

Amatör Spor Kulüpleri’ne 182 bin TL nakdi yardım yapıldı

Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmayarak Amatör Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardımda bulundu. Kocamaz, amatör spor kulübü başkanlarına ve temsilcilerine gerçekleştirilen tören ile yardımları iletti. Amatör Spor Kulüpleri’ne yapılan ayni ve nakdi yardımlar kapsamında, 1 tanesi Ampute Futbol Takımı olmak üzere 6 engelli, 4 bayan toplam 89 amatör futbol spor kulübüne 182 bin TL nakdi yardım ile forma takımı, tekmelik, krampon, çanta, yağmurluk ve eldivenden oluşan malzeme yardımı yapıldı.

"İnşallah verdiğimiz destekler sporun gelişmesine katkı sunar"

Törende konuşan Kocamaz, "Şehrimiz bütün ilçeleriyle birlikte sporun her türlüsünü yapmaya uygun. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak amatör spor kulüplerimizin tamamına her yıl olduğu gibi bu yıl da destek veriyoruz. Vereceğimiz malzemeler gerçekten kaliteli malzemeler. İnşallah verdiğimiz bu destekler Mersin’deki sporun gelişmesine, büyümesine, yeni yeni gençlerin spor sahalarında yer almasına, Aziz Atatürk’ün belirttiği gibi ahlaklı, centilmen, çevik ve aynı zamanda zeki gençlerin yetişmesine vesile olur. Mersin’de özellikle Akdeniz Oyunları vesilesiyle kentimize kazandırılan bütün tesislerin dolu dolu kullanılmasını, Mersin’de bir spor kültürü oluşturmasını ve gençlerimizin birbiriyle yakınlaşarak hemşehricilik bilincini geliştirmesini yürekten arzuluyoruz" dedi.