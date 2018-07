Mersin’de siyasi parti temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, 81 milyonun tek yürek olarak 15 Temmuz hain darbe girişimini önlediğini ve tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğini ifade ederek, "Tanka, tüfeğe karşı milli iradesini ortaya koyarak mücadele eden milletimiz, tüm dünyaya ülkenin gerçek sahibinin kim olduğunu göstermiş oldu" dedi.

Ercik, 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü bir lider olmasının büyük rol oynadığını vurguladı. Güçlü lider önderliğinde halkın demokrasiye sahip çıktığını kaydeden Ercik, "1960’tan günümüze kadar olan darbelere bakıldığında, gerçekten lider olmanın ne kadar büyük bir görev olduğunu gördük. Eğer o gün cumhurbaşkanımız dik duruşunu sergilememiş olsaydı, bizde ona bağlı olarak geri planda kalmış olacaktık. Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ile birlikte milletimize güven gelmiş oldu ve halk demokrasiye sahip çıktı. Cumhurbaşkanımız milleti ile beraber meydanlara indi ve milletin huzuruna çıkmış oldu. Kurtuluş Savaşında olduğu gibi liderler güçlü ise savaş kolay kazanılıyor” ifadelerini kullandı.

"Halk namusuna sahip çıktı, darbeler tarihe gömüldü”

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tarihi boyunca birçok darbeye maruz kaldığını hatırlatan Ercik, “15 Temmuz’da halkımız namusuna sahip çıktı. Biz bu asil milletle ne kadar onur ve gurur duysak azdır. Dünyada darbelerin başarısız olduğu bir ülke var mı? 1960’da darbe oluyor başarılı oluyorlar, 1970’de darbe oluyor başarılı oluyorlar, 1980’de darbe oluyor başarılı oluyorlar, 1997’de bir darbe daha yine başarılı oldular. 15 Temmuz 2016’da ise milletimiz hem içerideki karanlık güçlere hem de dış dünyaya karşı nasıl dik duruş sergilenmesi gerektiğini örnek bir şekilde göstermiş oldu. Bizden sonra gelen nesil bu topraklarda darbelere tanıklık etmeyecektir. Bundan sonraki süreçte darbeler tarihe gömülmüş olacak" diye konuştu.

“15 Temmuz, demokrasi adına verilen mücadelenin adıdır”

Diz çöktürmeye çalışan hain darbecilere karşı direnen halkın destan yazdığını belirten Ercik, “Fetullahçı Terör Örgütü’nün hain darbe girişiminde aziz milletimiz üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirdi. Halk, vatanını, milletini, namusunu korumak için gözünü kırpmadan meydanlara indi. Geçmişi kahramanlarla dolu bir millete diz çöktürmeye çalışan hainler, milli irade karşısında yenildiler. Aziz milletimiz o gece oynanan oyunun farkındaydı. Hain darbe girişimine karşı milletimiz, sokaklarda canını feda ederek direndi. Milletimize darbelerle bedeller ödetmeye çalışanların planları altüst oldu. O hainler kendi planlarında boğuldular. 15 Temmuz, demokrasi adına verilen mücadelenin adıdır. Milletimizin onurlu mücadelesi o geceyi unutulmaz kılmıştır" şeklinde konuştu.

Aktay: "Askeri ya da sivil her türlü darbeye karşı duruşumuz her şartta devam edecek"

CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlatarak, demokrasiye ve milli iradeye yönelik bu hain kalkışma ve arkasındaki FETÖ terör örgütünü bir kez daha lanetlediklerini söyledi.

15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı milletin ve Gazi Meclisin ortak bir direniş sergileyerek, bu girişimi boşa çıkarttığını kaydeden Aktay, "Askeri ya da sivil her türlü darbeye karşı duruşumuz her şartta devam edecektir. Demokrasiye kast eden her türlü girişime geçit vermemenin yolu, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerinde yatmaktadır. Darbelerin panzehiri ise kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik, laik, sosyal, hukuk devletidir. Tek güvencemiz ve umudumuz yine halkımızın azim ve kararlılığıdır. Demokrasiye ve millet egemenliğine olan inancımızla 15 Temmuz hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyor, şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize sağlık ve esenlik diliyoruz" dedi.

Gölgeli: "Hoca görünümlü voyvoda"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli ise 15 Temmuz’da Türk milletini bölmek, parçalamak ve yok etmek isteyenlere yine Yüce Türk milletinin geçit vermediğini belirterek, "Rabbim tüm şer odaklarına karşı Yüce Türk milletine Turanı nasip eylesin” temennisinde bulundu.

Türk milletinin varoluşundan itibaren her türlü hain oyunlara karşı galip geldiğini anımsatan Gölgeli, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve terör örgütü mensuplarının 15 Temmuz gecesi Yüce Türk milletinin imanı ve sarsılmaz iradesi karşısında şaşkına döndüğünü aktardı. Gölgeli, "Deli gönüller, vatan ve millet sevdalıları o gece tankların önüne yattı, kurşunlara göğsünü gerdi. İndirmedi bayrağı, vatanı hainlere çiğnetmedi. Savaş uçaklarımızın, tanklarımızın, silahlarımızın milletimize karşı kullanıldığı o gece, okyanus ötesinden emirler yağdıran hoca görünümlü voyvoda, Yüce Türk milletinin imanı ile karşılaştı. Bükülmez bileği, sarsılmaz iradesi karşısında şaşkına döndü. Böl, parçala ve yok et hayali kuran bu soysuzlar, tekbir nidaları ile cennet bahçesine girercesine şehadete yürümeyi göze alan milyonlar karşısında ezildi, mağlup oldu. Bu milletin karşısında diz çöktü, parçalandı" diye konuştu.