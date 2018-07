15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne doğru

İzol: "Türk milleti 15 Temmuz ruhunu kaybetmeyecek"

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) Başkanı Mehmet Serkan İzol, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "15 Temmuz bir destan günüdür. Demokrasi ve milli iradenin günüdür. 16 Temmuz 2016 günü olduğu gibi bundan sonra da üretim hatlarımız hiç durmayacak, çok çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İzol, FETÖ terör örgütü tarafından planlanan 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında Türk halkının dik duruşunu ve demokrasiden taviz vermeyeceğini bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, “Bu ülke için gözümüzü kırpmadan canımızı veririz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 16 Temmuz 2016 sabahında kanlı darbe girişimine inat edercesine üretim hatlarını kapatmadığını hatırlatan İzol, "Biz o gün olduğu gibi bugünde 15 Temmuz ruhumuzu kaybetmeden, ülkemiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için çalışmaya, üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracat rakamlarımızı yukarıya çekmeye devam ediyoruz. Biz ne ülkemizden, ne bayrağımızdan, ne demokrasimizden hiçbir şart ve koşulda vazgeçmeyeceğiz. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi dimdik ayaktayız ve dosta güven, düşmana korku salan bir ülke olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

15 Temmuz sürecinde tüm üyelerden normal hayatlarına devam etmelerini istediklerini hatırlatan İzol, "16 Temmuz sabahında tüm iş yerlerimiz açık, hepimiz işimizin başındaydık. Bunun psikolojik açıdan, Türkiye için önemli bir olay olduğunu düşünüyorum. İstihdam oranlarımızı yukarı çekerek, yatırımlarımıza ara vermeden devam ederek, ihracat rakamlarımızda artış göstererek, üyelerimiz ülkelerine ve demokrasiye olan bağlılıklarını ispatlamıştır. Türk milleti ise dik duruşu ile demokrasiden asla taviz vermeyeceklerini bir kez daha göstermiştir. Ülkemizdeki tüm grafiklerin sürekli olarak yukarıya gidiyor olması, Türkiye’nin kanlı darbe girişimi sonrasında daha büyük bir azim ile çalıştığının, ülkesine sıkı sıkıya sarıldığının en açık göstergesidir. 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anarken, bu ülke uğrunda gözümüzü kırpmadan canımızı vereceğimizi herkesin bilmesini isteriz” şeklinde konuştu.

Yıldızgörer: "15 Temmuz’da dünyaya demokrasi dersi verdik"

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi dünyaya demokrasi dersi verdiğinin altını çizerek, "FETÖ’nün organize ettiği bu kanlı saldırı, şanlı Türk milletinin güçlü iradesiyle bertaraf edilmiş, eli kanlı FETÖ militanları hain emellerine ulaşamamıştır" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti’nin en kanlı saldırılarından biri olan 15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkemizin tarihine kara bir leke olarak yazılmıştır" diyen Yıldızgörer, "15 Temmuz gecesi milletimiz, hiçbir bahanenin ardına gizlenmeden yaşlı, genç, kadın, erkek demeden darbecilerin karşısına çıkmış ve canı pahasına vatanını müdafaa etmiştir. Demokratik anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik olan darbe girişimlerine ve sonrasında yaşanan acılara en büyük şahit milletimizdir. Bugüne kadar darbe ve girişimlerine defalarca maruz kalmış milletimiz, sonrasında büyük acılar çekmiş, bu acıları hiç bir zaman unutmamıştır. İşte bunlardan bir tanesi de bizlerin çok yakından şahit olduğu, acısını yüreklerimizde dipdiri tuttuğumuz 15 Temmuz hain darbe girişimidir" ifadelerini kullandı.

İlk dakikalarından itibaren şiddetle karşı çıktıkları, meydanlarda tek yürek oldukları bu sürecin, ülke üzerinde oynanan oyunların ne derece ciddi olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Yıldızgörer, "Allah’a şükürler olsun ki, dik duran bir liderle ve korkuyu korkutan bir milletle ülkemizin üzerindeki kara bulutları dağıtmış ve yüreğimizi yakan 248 şehit, 2 bin 196 gazimizle kazandığımız demokrasi zaferi sadece ülkemizde değil, tüm mazlum coğrafyalarda hatta tüm dünyada demokrasinin teminatı olmuştur" diye konuştu.

Yıldızgörer, dışarıdan organize edilen ve içeride uygulanmaya çalışılan hain planın sadece FETÖ ile sınırlı olmadığını, birçok bileşeninin de bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti; "Öyle ki, Batı’nın, medya organları üzerinden ve siyasetçilerin söylemleriyle demokrasi ve insanlık sınavından geçemediklerine şahit olduk. Dünyanın en yaygın ve etkin STK’sı olan MÜSİAD, her zaman ve her koşulda milli iradeden yana olmuş, onu zedeleyecek her girişimin karşısında durmuştur. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da tavrını net bir şekilde ortaya koyan MÜSİAD, hiç vakit kaybetmeden milletin ve devletin yanında yer aldığını açıklayarak, Türk milletinin dik duruşunu, tüm dünyaya anlatmaya girişmiştir. Darbe girişiminin, Türkiye’yi toplumsal olarak bölme ve ekonomik açıdan zora sokarak birtakım mecburiyetlere yöneltme gayreti olduğu aşikârdır. Bu anlamda tehlikeyi görerek ülkesine sahip çıkan milletimiz, dünyayı kendine hayran bırakan birlik ve beraberliğiyle geleceğe daha güçlü yürümektedir."

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Mersin İl Başkanı Halil Kur ise 2 yıl önce 15 Temmuz’da millete, demokrasiye ve ülkenin geleceğine kast eden hainler tarafından alçak bir saldırı gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Türk milletinin şerefli ordusuna sirayet etmiş, gizlenmiş bir takım hainler, bağımsızlık mücadelemizin sembolü Gazi Meclisimizi bombalamış, cennet vatanımızın çeşitli yerlerinde masum vatandaşlarımızın üzerine bombalar yağdırmış, özel harekatımıza karşı vahşice saldırarak Mehmetçiğin adını, üniformasını kullanarak demokrasimizi katletme girişiminde bulunmuşlardır. Türk Silahlı

Kuvvetleri’ne sızmış FETÖ tarafından uygulamaya konulmak istenilen hain darbe girişimi, devletimizin, halkımızın, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının hep birlikte tek yürek duruşu ile bertaraf edilmiştir" dedi.