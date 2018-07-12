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12 Temmuz 2018 16:36

15 Temmuz şehitleri, hatıra ormanında anıldı

Mersin’in Erdemli İlçesinde 15 Temmuz Şehitleri anısına oluşturulan hatıra ormanına fidan dikildi, şehitler için dua edildi.

15 Temmuz şehitleri, hatıra ormanında anıldı

12 Temmuz 2018 16:36


15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla Erdemli Kaymakamlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Hacıhalilarpaç Mahallesinde 15 Temmuz Şehitleri anısına oluşturulan hatıra ormanında anma etkinliği gerçekleştirildi.


Etkinlikte bir konuşma yapan Erdemli Kaymakamı Avni Kula, "Hain darbe girişimi esnasında vatanımızı kurtaran şehitlerimizi anmak, onları unutmamak ve unutturmamak için onların anısına orman işletme müdürlüğümüz tarafından oluşturulan şehitler ormanına bakım yapmak ve temsili ağaç dikimi gerçekleştirmek amacıyla buradayız" dedi.


Ağaç dikim mevsiminde şehitler ormanına fidan dikim çalışmalarının devam ettirileceğini aktaran Kula, "Aziz şehitlerimizin hatırasını sonsuza kadar yaşatacağız" diye konuştu.


Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirilerek hatıra ormanına bakım yapıldı. Etkinlikler Kur’an-ı kerim tilavetinin ardından yapılan dua ile sürdü.




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