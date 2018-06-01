15 Temmuz Şehitleri için Mersin’den İstanbul’a koşacak

Zengin, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’dan devraldığı Türk bayrağını, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde dalgalandıracak. Her gün 25 kilometrelik yol kat edecek Zengin, 47 gün sonra İstanbul’a ulaşacak.

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan Bekir Zengin, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için Mersin’den İstanbul’a ’Vefa Koşusu’ başlattı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Mersin Valiliği koordinesinde başlatılan ’15 Temmuz Vefa Koşusu’, İstanbul’da sona erecek. Tarsus Gençlik Spor Kulübü atletizm sporcusu Zengin, Bakan Elvan’dan Türk bayrağını devralarak, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünden yola çıktı. Günde 25 kilometre yol kat edecek olan Zengin, 47 gün sonunda bin 50 kilometre koşup İstanbul’a varacak.

Zengin, koşuya başlamadan önce Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu Valilik makamında ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Elvan, "Şehitlerimiz için, gazilerimiz için ve şehit ve gazi aileleri için vefa koşusu gerçekleştirecek. Mersin’den İstanbul’a kadar koşacak. Bekir kardeşimiz, buradan Adana’ya, Adana’dan Aksaray’a, Aksaray’dan Konya’ya, Konya’dan Bolu’ya, Bolu’dan Sakarya’ya, Sakarya’dan Kocaeli’ye, Kocaeli’den de İstanbul’a 15 Temmuz tarihinde ulaşacak. Vefa koşusunu 15 Temmuz Köprüsü’nde tamamlamış olacak. Ben Bekir Zengin kardeşimize, çok teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. İnşallah sağlıklı bir şekilde bu koşuyu gerçekleştirir" dedi.

"15 Temmuz unutulmamalı"

15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Elvan, "Bildiğiniz gibi bu hain 15 Temmuz darbe girişimi gerçekten hiç unutulmaması gereken ve hiç aklımızdan çıkmaması gereken bir olay. O nedenle bu tür etkinlikleri sadece bu yıl için değil önümüzdeki yıllarda da yapmalıyız diye düşünüyorum. Milletimizin demokrasiye olan bağlılığı, Cumhurbaşkanımızın demokrasiye olan bağlılığı tüm dünyaya örnek olmuştur. Demokratik bir ülkeyi bölmeye çalışan o hainleri tüm gençler ve çocuklarımızın görmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Devraldığım bayrağı 15 Temmuz’da dalgalandıracağım"

Devraldığı Türk bayrağının kendisi için büyük yük olduğunu söyleyen Zengin ise bayrağa zarar gelmeden koşuyu tamamlayacağını belirterek, "Tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz için 15 Temmuz Vefa Koşusu’nu, Bakanımız, Valimiz ve Spor Müdürümüz sayesinde inşallah gerçekleştireceğiz. Devraldığım, birlik ve beraberliğimizi temsil eden bayrağımızı omuzlayarak yola çıktık. 15 Temmuz’da inşallah dalgalandırmaya çalışacağım. Cumhurbaşkanımız ve şehit ailelerimizin orada olmasını temenni ediyorum. Bayrağımız bana en ağır yük olacak. Onu sağ salim götürmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.