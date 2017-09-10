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10 Eylül 2017 14:15

15 Temmuz şehitleri için sahaya çıktılar

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Futbol Turnuvası’nda, Toroslar Belediyespor, finalde rakibi Mersin İdman Yurdu U21 takımını 2-1’lik skorla yenerek şampiyon oldu.

15 Temmuz şehitleri için sahaya çıktılar

10 Eylül 2017 14:15


İki gün süren turnuvada Meskispor, Toroslar Belediyespor, Mersin İdman Yurdu ve Yol Spor takımları mücadele etti. ’Bir olursak biz oluruz’ sloganıyla Tevfik Sırrı Gür Stadyumu’nda düzenlenen turnuvanın ilk gününde, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meskispor ile Yol Spor ve Toroslar Belediyespor ile Mersin İdman Yurdu U21 takımları mücadele etti. Final maçında ise Toroslar Belediye Spor rakibi Meskispor’u 2-1 mağlup ederek birincilik kupasının sahibi oldu.


Turnuva sonucu şampiyon olan Toroslar Belediyespor sporcuları kupa ve madalyalarını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın elinden alarak birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. İkinciliği elde eden Meskispor’a ise madalyalarını ve ikincilik kupasını Vali Yardımcısı Süleyman Deniz takdim etti. Üçüncülüğü elde eden Mersin İdman Yurdu U21 takımı madalyalarını ve üçüncülük kupaları Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Devan Kutlugün’ün elinden alırken, dördüncü olarak turnuvayı tamamlayan Yol Spor ise ödülünü MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan’dan aldı.


Ödüllerini alan futbolcular, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile hatıra fotoğrafı çektirerek sevinçlerini paylaştılar.




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