15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı Mersin Şehitliği’nde başladı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kent protokolü ve şehit aileleri, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Şehitlikte dua ederek, şehit mezarlarına çiçek bıraktı.

Darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla Akbelen Mezarlığı içindeki Mersin Şehitliği’nde tören düzenlendi. Vali Su’nun, eşi Zeliha Su ile birlikte geldiği törene, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin milletvekilleri, protokol üyeleri, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Şehitlik önünde dua okunmasıyla başlayan programda, Vali Su ve törene katılanlar duanın ardından şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek, gül ve karanfil bıraktılar. Su, evlatlarının mezarı başında dua eden şehit aileleri ile de sohbet ederek, acılarına ortak oldu.

Program bitiminde Şehitlik önünde basın mensuplarına açıklama yapan Vali Su, 15 Temmuz Şehitlerini Anma etkinlikleri çerçevesinde bugün vatandaşlarla beraber şehitleri ziyaret ettiklerini söyledi. Su, “Şehitlerimiz, vatanımızı vatan yapan ve bayrak uğuruna, vatan uğruna canlarını seve seve aziz şehitlerimizdir. Şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz, kahraman gazilerimize sağlık esenlikler diliyorum. Biz onların gösterdiği bu fedakarlık sayesinde bugün vatanımızda milletimizle beraber huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz. Bu yüzden onlara hep minnettarız, minnettar kalacağız. Onların yerleri asla doldurulamaz. Şehitlerimiz, şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz için ne gerekirse de yapmaya devam edeceğiz. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi.