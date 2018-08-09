15. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi Mersin’de başladı

Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi’ yoğun katılımla başladı.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde açılışı gerçekleştirilen kongreye Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık bin 250 kişi katıldı. Kongre açılışında konuşan MEÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutlu Nisa Ünaldı Coral, üç gün devam edecek kongre kapsamında konferans, panel ve çalıştaylar düzenleneceğini belirtti. Coral, "Kongrede sosyal medya bağımlılığı, siber zorbalık, helikopter ebeveyn, erteleme gibi güncel konular yer alıyor. Bu, gençlerin problemleri okumada ve çözüme katkı sunmada iyi eğitimli, üstün niteliğe sahip bireyler olduğunu gösteriyor" dedi.

"PDR mezunlarına birçok alanda ihtiyaç duyuluyor"

Kongre Başkanı ve MEÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Binnaz Kıran, kongre başlığının ‘Değişen Toplumsal İhtiyaçlar ve PDR’de Yeni Fırsatlar’ olarak belirlendiğini, PDR mezunlarına aile danışmanlığı, rehabilitasyon danışmanlığı, iş ve kariyer danışmanlığı, toplum sağlığı, spor gibi alanlarda ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak desteğiyle Türk PDR Derneği tarafından verilen 2018 PDR Lisans Öğrencileri Araştırmacı Ödülü sonuçları açıklandı. 2018 PDR Lisans Öğrencileri Araştırmacı Ödülü Birincileri, Fahriye Beyza Tunçkılıç ve Seda Sayet, ikincileri, Melisa Aydoğdu, Gözde Büyük ve Büşra Köstek, üçüncüleri, Songül Şahin ve Batuhan Gökdemir’e belge ve plaket takdim edildi.

Kongrenin 10 Ağustos Cuma gününe kadar konferans, panel ve çalıştay gibi etkinliklerle devam edeceği bildirildi.