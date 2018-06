15 yaşındaki kız arkadaşının kimliğini alıp kayıplara karıştı

Kayıp olduğu gün okula gitmeyen Berfin’in bir gün önce de kız arkadaşının kimliğini ve elbisesini aldığı öğrenildi. Baba Dursun A. "İkinci bir Özgecan olayının başımıza gelmesinden korkuyoruz" dedi.

Mersin’de yaşayan ve bir hafta önce okuduğu Mimar Sınan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gidiyorum diye evde çıkan 15 yaşındaki Berfin A.’dan, o günden beri haber alınamıyor. Olayın olduğu gün okula da gitmeyen Berfin’in, kaybolmadan bir gün önce de bir kız arkadaşının kimliğini ve elbisesini aldığı öğrenildi. Kızlarının bulunması için her yere başvuru yapan aile, yetkililerden yardım bekliyor.

"İkinci bir Özgecan olayının başımıza gelmesinden korkuyoruz"

Olayla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan baba Dursun A. kızının evden çıktığı gün çalıştığını dile getirdi. İşten eve geldiğinde eşinin kızlarının eve gelmediğini söylediğini belirten Dursun A. "Bunun üzerine biz de beraber okula gittik. Gittiğimizde okul kapalıydı, kimse yoktu. Daha önce hiçbir sorunu, evle ilgili problemi, kavga, bir dayak olayı yoktu. Çıksın desin ki babam beni dövüyordu, annem bana baskı uyguluyordu o yüzden kaçmışım biz her türlü cezaya razıyız. İlk günden beri çeşitli ihbarlar alıyoruz. Ancak hep aynı saatlere denk geldiği için inanamıyoruz. Biz hangi birine inanalım, hangi birinin peşinden gidelim. Biz her türlü olayı aklımıza getiriyoruz. Biz Allah korusun ikinci bir Özgecan olayının başımıza gelmesinden korkuyoruz. O yüzden herkesten yardım bekliyoruz. 7 gündür hiçbir iz yok. Her yere başvuru yaptık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çıkıyoruz dışarı arıyoruz, sonra eve geliyoruz bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"Arkadaşının kimliğini ve elbisesini almış"

Olayın planlanmış bir olay olduğunu düşündüklerine dikkat çeken Dursun A. "Çünkü kızımız giderken komşunun kızının hem kimliğini almış hem de elbisesini almış. Yani kendi elbisesi veya kimliğiyle gitmemiş. Bunun arkasında birileri mutlaka var. Biz ortaya çıkması için kim ne biliyorsa herkesten yardım istiyoruz" diye konuştu.

Anne Hürriyet A. ise 7 gün önce kızının evden okula gidiyorum diye çıktığını söyledi. O gün kızının okuldan her zamanki saatte dönmediğini kaydeden Hürriyet A. "Biz de aramaya çıktık fakat bulamadık. Evden okula gidiyorum diye çıktı ama okula gitmemiş. Arkadaşını 11.00’de aramış ‘beni bekleyin, ben okula geleceğim’ diye ama artık gelmemiş. O günden sonra da görülmüyor. 7 gündür her yere başvurduk. Allah rızası için gören, duyan bize haber versin. Biz perişan halde bekliyoruz. Ben sonuna kadar arayacağım. Gören varsa mutlaka haber versin. Artık dayanamıyorum. Benim kızım her gün okula düzenli şekilde giderdi ve aynı saatte evine dönerdi. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Evde bir sorunu yok. Kızımızı internette mi kandırdılar, bilmiyoruz. Zaten telefonu yoktu. 10 gün önce ben telefonu eline vermiştim. Şu anda hiçbir haber yok. Bir arkadaşına ve kuzenine demiş ‘Azize diye bir arkadaşım var İstanbul’da. Bana bir miktar para gönderecek ben yanına gideceğim.’ Bu Azize’nin kim olduğunu bilmiyoruz. Hiçbir yerde görülmedi" şeklinde konuştu.

"Berfin evine dön, ben artık öleceğim"

7 gündür kızıyla ilgili hiçbir ize rastlanmadığının altını çizen anne, "Ben her yere de başvurdum. Benim aklıma gelen tek şey acaba internetten biri mi kandırdı bunu götürdü. Okulda herkese sorduk. Belki erkek arkadaşı filan olabilir diye ama o da yok. Okul çevresinde veya internette biri mi kandırdı bunu bilmiyoruz. Herkesten yardım istiyoruz. Kızıma da seslenmek istiyorum. Kızım bak neredeysen korkma, her halinle bizim kabulümüzsün. Bana bir ses ver, bana bir cevap ver. Anne ben yaşıyorum de bana. Ne olur evine dön. Bir sorunumuz yok. Berfin evine dön. Yardıma ihtiyacın varsa yardım iste. Biriyle bana cevap gönder. Bak ben öleceğim artık. Baban, kardeşlerin perişan. Seni ömrümün sonuna kadar arayacağım, bırakmayacağım. Gerekirse her yere başvuracağım, kapı kapı yatacağım yeter ki gel evine" dedi.