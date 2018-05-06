17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Flamenko dansının önemli temsilcilerinden Rojas y Radriguez’i, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturdu. Topluluk, ’Combio de Tercio’ adıyla sahnelenen muhteşem bir koreografiyi sahneye taşıyarak salonu dolduran sanatseverlere görsel ve işitsel bir şölen sundu.

Koreografisi Angel Rojas ve Carlos Rodriguez’e ait, 10 tablodan oluşan ’Combio de Tercio’ gösterisinin ışık tasarımı David Perez’e, kostüm tasarımı ise Vicente Soler ve Carlos Rodriguez’e ait. Etkinlikte, klasik İspanyol dansları ’Sevillanas, Fandangos, Rumbas, Bamberas, Bulerias, Tanguillos, Seguidillas ve Çağdaş Flamenko’ türlerine aynı sahnede yer verilerek, İspanyol kültürünün göz kamaştıran güzellikleri Mersinliler için sergilendi.

Muhteşem performanslarıyla sanatseverin gönlünde yer edinen topluluk, renkli kostümleriyle de büyük beğeni topladı.