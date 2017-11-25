1700 öğretmen için 1700 fidan toprakla buluştu

Silifke Orman İşletme Müdürlüğü organizesinde 24 Kasım Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle "24 Kasım Öğretmenler Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Bu çerçevede ilçenin Karadedeli mahallesi sınırları içerisinde 430 dönümlük bozuk orman sahası içerisinde bin 700 öğretmenin her biri için birer fidan dikilirken, aynı bölgeye ilerleyen zamanlarda toplamda 71 bin adet fidan dikilmesi hedefleniyor. Dikilen fidanların büyük bir bölümünü kızılçam oluştururken bunun yanı sıra servi, harnup ve defne fidanları da toprakla buluşturulmaya devam ediyor.

Etkinliğe katılan Silifke Orman İşletme Müdürü Hasan Aslan, yaptığı açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

İşletme olarak bölgede ağaçsız alan kalmayıncaya kadar ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceklerini belirten Aslan, "Amacımız öğretmenlerimizin adının yaşayacağı bir hatıra ormanı oluşturmak. Bu nedenle öğretmen arkadaşlarımız öğrenciler ve personelimiz ile fidan diktik. Bundan sonra bahar döneminde de başka alanlarda fidan dikim çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Silifke’de her yıl ortalama 1 milyon farklı cinslerden fidanın toprakla buluştuğunun altını çizen Müdür Aslan, “Başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutlarım” dedi.