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24 Haziran 2017 13:53

2 ay önceki yaralı kurtulduğu yerde geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Mersin’de yayla yolunda beton mikserinin virajı alamayarak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

2 ay önceki yaralı kurtulduğu yerde geçirdiği kazada hayatını kaybetti

24 Haziran 2017 13:53

Hayatını kaybeden sürücü Suat Yaşar’ın 2 ay öncede aynı yerde yaptığı kazadan yaralı kurtulduğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre kaza, Mersin’in merkez Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı yolunda meydana geldi. Suat Yaşar yönetiminde bulunan 01 BNH 39 plakalı beton mikseri, Fındıkpınarı yolu Çevlik mevkinde virajı alamayarak devrildi. Araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralı olarak kurtulurken, şoför Suat Yaşar şoför koltuğunda sıkıştı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden sürücü Yaşar’ın 2 ay öncede aynı yerde kaza yaptığı, o kazadan ise yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.




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