2 günde 2 ayrı sonuç yargıya taşındı

Erez, doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Lokman Erez isimli vatandaş 2 Ekim sabah saatlerinde iş yerine giderken Cam Sanayi kavşağı D-400 Karayolu üzerinde ters yöne dönen işçi taşıyan otobüse motosiklet ile çarptı. Kazada yaralanan Erez, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Erez, bir süre bekletildikten sonra taburcu edildi. Ağrıları devam ettiği için 4 Ekim’de Toros Devlet Hastanesi’ne gelen Erez, burada çekilen filmlerinde vücudunda 4 kırık olduğu ortaya çıktı.

Lokman Erez, iş yerine girmesine 20-25 metre kala kaza yaptığını söyledi. Erez, "Çarptıktan sonra ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldım. Orada kafama 6 dikiş atıldı. Ayrıca serum bağlandı. Serumum bittikten sonra orada görevli doktor rapor düzenleyerek, kırık çıkık yok diyerek taburcu etti. 2 gün sonra ise ağrılarıma dayanamayarak Mersin Toros Devlet Hastanesi’ne geldim. Orada çekilen filmlerimde sol dizimde kırık ve ödem, sol kolum ve sol göğsümde halen 2 kırık olduğu ortaya çıktı. Göğsüm halen de kırıktır. Ben de doktor hakkında BİMER’e şikayette bulundum. Yapılan incelemede ben doktora kolumun, ayağımın ağrıdığını söylememişim diye doktor haklı bulunmuş. Ben zaten kendimden değildim ki bunları söyleyeyim. 2 gün kırıklarımla durmuşum. Kırık olmadığına dair raporlar da mevcut" diye konuştu.

BİMER’den olumsuz bir yanıt gelince savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirten Erez, "Şu an iş yargıda. Savcılıkta ifademi verdim. Tabi sadece doktordan değil kazaya sebebiyet veren otobüs şoföründen de şikayetçi oldum. Çünkü otobüs şoförü yüzde 100 suçlu. Ters yöne girerek benim önümü kapattı. Hukuki açıdan her türlü yolu deneyeceğim. Çünkü ben Allah korusun belki de taburcu olduktan sonra ilerleyen saatlerde beyin kanaması da geçirebilirdim, iç kanamam da olabilirdi. Benim kendimle beraber bakmaya yükümlü olduğum 6 kişilik bir ailem var. Manevi olarak da gerçekten çok mağdur oldum. İnsanlara kendimi anlatamıyordum. Kolum ağrıyor diyorum, bir şey olsa doktor seni taburcu etmezdi diyorlardı. Göğsüm ağrıyor diyordum, bir şey olsa doktor taburcu etmezdi diyorlardı. İnsanlara bile kendimi anlatmam zor oluyordu. Toros Devlet Hastanesi’nde çektirdiğim filmler sonucunda çıkan kırıklardan sonra insanlar bana inandı" ifadelerini kullandı.

Sağlık Müdürlüğü yetkilileri adli vaka olması dolayısıyla hiçbir şey gözetilmeksizin hastanın bütün tetkiklerinin ve gerekli müdahalenin yapıldığını, hastanın ’ağrıyor’ dediği yerin filminin de çekildiğini ancak kırık çıkmadığını belirtti. Bundan dolayı hastanın şikayeti üzerine başlatılan idari soruşturma sonucunda doktorun bir suçunun olmadığı belirlendiği ifade edildi. Ayrıca hastanın iddia ettiği gibi bir serum yapılıp yollanmadığı, hastaya yapılabilecek bütün müdahalelerin yapılıp taburcu edildiği kaydedildi.