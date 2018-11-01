2 katlı evdeki yangın panik yaşattı

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan ev yangını mahalle sakinlerine panik yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi 50. Yıl sokakta H.K.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İki katlı evin ikinci katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve güvenlik güçlerine haber verdi.

Her ihtimale karşı olay yerine bir de ambulans sevk edildi. Şans eseri yangın esnasında içeride kimselerin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangınla ev tamamen kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.