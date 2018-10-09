2. Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali başlıyor

Mersin Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesi ve Mersin'i Kalkındırma Dayanışma Derneği iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 'Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali', 11 Ekim tarihinde başlıyor. Dünyaca ünlü ozan Aşık Veysel anısına 'karanlıktan aydınlığa' teması ile düzenlenecek olan festivale bu yıl 17 ülkeden 149 sanatçının katılacağı bildirildi.

Tüm dünyadan engelli sanatçıları bir araya getirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen festival, bu yıl 11-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivale, Türkiye dahil 17 farklı ülkeden engelleri azim, umut ve başarı ile aşmış müzik, resim, dans, fotoğraf gibi sanat dallarından toplam 149 sanatçı katılacak.

Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığınca başlatılan Mersin'i engelsiz bir şehir haline getirme gayretlerinin sonucu olarak değerlendiriliyor.

Kocamaz: "Engelli kardeşlerimiz Allah'ın, engelsiz kullarına değerli bir emanetidir"

Vali Yardımcısı Mahmut Halal ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan'ın da katıldığı toplantıda, festivale ilişkin bilgiler veren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, festivalin, dünyada bir ilk olma özelliğine sahip olduğunu söyledi.

Türk milletinin, 'Yaratılanı Yaradan'dan ötürü seven bir inancın ve köklü bir geleneğin mensupları' olduğunu vurgulayan Kocamaz, "Engelli kardeşlerimiz Allah'ın, engelsiz kullarına değerli bir emanetidir. Bu değerli emaneti koruyup kollamak ve daha değerli hale getirmek, en temel insanlık görevimizdir. Sosyal hayatta engelli kardeşlerimize sağlanan imkan ve kolaylıklar, toplumun gelmişlik düzeyi ve çağdaşlığının ölçütü olmakla beraber, insana verilen değer ve önemin yansımalarıdır. Diğer bir ifade ile engelli bireylerimize gösterilen anlayış ve hoşgörü, uygar bir toplum kimliği kazanmamızda etkin rol oynamaktadır. Bu uğurda bizler de üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz. Çünkü biz, bir kamu kurumu olmakla beraber insan oluşumuzun bilinci içerisinde hizmetler sunuyoruz. Çünkü biz kader birliği yaptığımız engelli kardeşlerimizi anlayarak ve yaşadıkları sorunları çözerek, 'Mersin'i engelli dostu'

bir kent yapmak için gerekli adımları her geçen gün daha kararlı bir şekilde atıyoruz" dedi.

Bu adımlar doğrultusunda Engelliler Daire Başkanlığı'nı kuran ilk belediye olmanın haklı gururunu yaşadıklarını kaydeden Kocamaz, görev süresi içerisinde engellilere yönelik bir çok projeyi hayata geçirerek, onların hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Yaptıkları çalışmalarda kendilerini en çok heyecanlandıran projenin 'Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali' olduğunu söyleyen Kocamaz, "İlkini geçen yıl düzenlediğimiz festivale geçtiğimiz yıl 16 ülkeden 37 engelli sanatçı katıldı. 22 bin katılımcı ile tek yürek olduk, birlikte duyguyu hissettik. Yüzlerce engelli kardeşimizi sanatın, kültürün, hoşgörünün, sevginin, anlayışın ve empatinin festivalinde buluşturduk. Anladık ki, yer yüzünde bize engel olacak hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

"Tüm engellerin, yüreğimizdeki ışıkla aşılacağına inanıyoruz"

Geçen yıl yakılan ateşin bu yıl ikincisi ile alevleneceğini ifade eden Kocamaz, şöyle devam etti; "Ülkemizin ve kentimizin hoşgörü ve insan sevgisini tüm dünyaya gösterecek bu etkinlikle, 17 farklı ülkeden müzik, resim, dans, fotoğraf gibi sanat dallarından 149 sanatçıyı Mersin'de ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz tüm engellerin, yüreğimizdeki ışıkla aşılacağına inanıyoruz. Asıl aydınlığın ve yine asıl karanlığın yüreğimizde olduğunun inancındayız. Bu yüzden bu yılki festivalin sloganını 'karanlıktan aydınlığa' olarak belirledik. Festivalimizi dünyaca ünlü ozanımız Aşık Veysel anısına düzenlememizdeki amaç da budur. Çünkü o karanlık bir dünyaya bakan gözlerini, yüreğindeki ışıkla aydınlığa kavuşturmuştur. Yaşama dair bütün duygularını, yazdığı şiir ve okuduğu türkülerle dünyaya duyurmuştur. Bizim festivalimiz, kalplere umut veren, engelleri sanatla aşan bir temaya sahiptir. Bu sebeple festivalimizi değerli ozanımız Aşık Veysel anısına gerçekleştiriyoruz."

Kocamaz, konuşmasının sonunda 4 gün boyunca kentin farklı noktalarında sürecek olan festivale katılımın herkese açık ve ücretsiz olduğunu sözlerine ekledi.